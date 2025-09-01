Ось звідки ноги ростуть? У Росії пояснилися щодо зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна

У Кремлі розповіли, що обговорювалося на зустрічі на Алясці

Під час зустрічі на Алясці президент США Дональд Трамп та Володимир Путін про проведення тристоронньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським не домовлялися. Сторони лише домовились продовжувати контакти.

Про це розповів помічник Путіна Юрій Ушаков на полях саміту ШОС. Фрагмент його виступу оприлюднив анонімний блогер "Быть или" у своєму telegram-каналі.

Те, що транслюється у пресі, це не зовсім те, про що там домовлялися. Зараз говорять про тристоронню зустріч, про зустріч Путіна з Зеленським, але конкретно, наскільки я знаю, між Путіним та Трампом про це домовленості не було Юрій Ушаков

Чиновник розповів, що зустріч на Алясці була продовженням контактів Путіна із представником Білого дому Стівом Віткоффом, а також обговоренням планів подальших дій.

При цьому Ушаков навіть не знайти чіткої відповіді на запитання, чи можна розраховувати на підвищення рівня контактів. За його словами, наразі конкретних пропозицій не надходило.

Загалом повний розсинхрон. Трамп називає це все "позерством". Ну, ну. Допоки "Бути або"

Як повідомлялося раніше, в адміністрації Трампа вважають, що війна в Україні закінчиться до кінця 2025 року. Утім, у Європі до цього прогнозу ставляться скептично, а деякі західні лідери кажуть, що не варто навіть розраховувати на особисту зустріч Президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Сам Трамп говорив, що заяви російських чиновників про те, що зустріч не відбудеться, є "звичайною нісенітницею".