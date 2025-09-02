Драматичні зміни для "яструбів". Чому партія Трампа була проти Путіна, але зближується з Москвою

Риторика адміністрації Трампа відповідає настроям виборців

Переважна більшість (73,5%) виборців Дональда Трампа вважають, що США повинні зосередити увагу, ресурси та гроші не на Україні, а на внутрішніх питаннях. У той час як серед тих, хто голосував за Камалу Гарріс, такої думки дотримуються лише 29%.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів програмний директор Institute for Global Affairs at Eurasia Group (Нью-Йорк) Джонатан Гаєр. Він пояснив зміну позиції оточення Трампа.

На його думку, риторика Трампа та його адміністрації про те, що США не фінансують допомогу Україні й не витрачають кошти платників податків, фактично відповідає настроям виборців.

— Що варто зазначити: традиційно Республіканська партія була дуже антипутінською та антиросійською, включно з такими політиками, як державний секретар Марко Рубіо, який раніше дотримувався традиційних республіканських поглядів у зовнішній політиці та відстоював сильні позиції щодо демократії, захисту суверенітету та кордонів, — каже політичний експерт.

Але з моменту його призначення на посаду держсекретаря позиція змінилася — все стало значно більш поляризованим і партійно зумовленим. Це досить драматична зміна для когось, хто раніше був "яструбом" щодо Росії, а тепер є частиною зближення адміністрації Трампа з Москвою, — наголосив Джонатан Гаєр.

