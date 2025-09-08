Медведєв написав велику колонку про міфічні загрози для Росії з боку Фінляндії

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив Фінляндією у підготовці "плацдарму" для нападу на РФ. Він заявив, що "у безпосередній близькості від кордону з Росією" нібито створюється штабна структура сухопутних сил НАТО в Лапландії.

Свої звинувачення країні, яка у квітні 2023 року стала членом НАТО, Медведєв висунув у своїй авторській колонці. Він додав, що Гельсінкі також запускає штаб командування сухопутного компонента корпусного рівня ОЗС НАТО в місті Міккелі.

Після вступу до НАТО під виглядом "оборонних" заходів Гельсінкі проводить конфронтаційний курс на підготовку до війни з Росією, схоже, готуючи плацдарм для нападу на нас. Альянс цілком залучений до цих справ і зараз інтенсивно освоює всі п’ять операційних середовищ Суомі (назва країни фінською мовою, — ред.) — сушу, море, повітря, космос і кіберпростір Дмитро Медведєв

Колишній президент Росії зазначив, що "зайве пояснювати, проти кого буде спрямована його діяльність". Він додав, що у Фінляндії також з’являються нові гарнізони, наприклад, у населеному пункті Івало, за 40 км від російської території.

При цьому, як повідомляв "Телеграф", Росія активно збільшує військову присутність поблизу кордону НАТО у Фінляндії. На збільшення кількості військ, розгортання літаків та будівництво інфраструктури на ключових військових базах вказують супутникові знімки.