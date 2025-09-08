Медведев написал большую колонку о мифических угрозах для России со стороны Финляндии

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил Финляндиею в подготовке "плацдарма" для нападения на РФ. Он заявил, что "в непосредственной близости от границы с Россией" якобы создается штабная структура сухопутных сил НАТО в Лапландии.

Свои обвинения стране, которая в апреле 2023 года стала членом НАТО, Медведев выдвинул в своей авторской колонке. Он добавил, что также Хельсинки запускает штаб командования сухопутного компонента корпусного уровня ОВС НАТО в городе Миккели.

После вступления в НАТО под видом "оборонных" мероприятий Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас. Альянс всецело вовлечен в эти дела и сейчас интенсивно осваивает все пять операционных сред Суоми (название страны на финском языке, — ред.) — сушу, море, воздух, космос и киберпространство Дмитрий Медведев

Бывший президент России отметил, что "излишне пояснять, против кого будет направлена его деятельность". Он добавил, что в Финляндии также появляются новые гарнизоны, например, в населенном пункте Ивало, в 40 км от российской территории.

При этом, как сообщал "Телеграф", Россия активно наращивает военное присутствие вблизи границы НАТО в Финляндии. На увеличение количества войск, развертывание самолетов и строительство инфраструктуры на ключевых военных базах указывают спутниковые снимки.