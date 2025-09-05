Один буде правити вічно, а інший — як вийде. Чому Китай "злив" розмову Сі з Путіним

У Китаї за несанкціоноване розкриття інформації може загрожувати розстріл

Начебто випадково підслухана виданням Bloomberg розмова голови КНД Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна про життя до 150 років була контрольованим "зливом" інформації, покликаним донести світу, що один із них має намір правити до самісінької смерті.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, що насправді означала хвилинна розмова лідерів двох найбільших держав світу.

За його словами, за того контролю інформації, якого дотримується Комуністична партія, та ще й на заходах такого рівня (у Тяньцзині пройшов саміт Шанхайської організації співробітництва, а у Пекіні — військовий парад до 80-річчя перемоги над Японією. — Ред.) неконтрольованого "витоку" бути не може.

— Тим більше, що в Китаї ж розстріли існують. Там до 1000 людей на рік, якщо не більше, стріляють. Так що це було контрольовано, без заперечення, якимось чином воно виплило і начебто "випадково", — каже політолог.

На його думку, Сі Цзіньпін натякає, що залишиться при владі надовго.

— Ну, принаймні Сі Цзіньпін. А Путін — то як вийде. Я думаю, що Сі Цзіньпін натякає, що дива китайської медицини великі, вони багато в чому просунулися і чекати, що він так швидко піде, — ні. Треба вибудовувати відносини саме із Сі Цзіньпінем, — наголошує політичний експерт.

За його словам, буде Путін при владі чи ні, — для китайців взагалі не критично.

— Якщо це був витік (не якщо, а точно був витік) з боку Китаю, головна мета було показати, що Сі Цзіньпін готовий правити вічно до своєї смерті. А враховуючи, як він за тими мірками ще в "дитинстві" (у розмові з Путіним Сі сказав: "Раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина". — Ред.), років 10 ви його ще будете бачити, — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", хто доб'є Росію, розділить її територію і забере ядерну зброю.