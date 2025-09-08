"Ця падаль хоче жити". Загородній пояснив, чому Путін згадав про життя до 150 років

Від войовничих заяв Путіна семирічної давнини не лишилося сліду

Нещодавня заява Володимира Путіна про життя до 150 років, яку він зробив у розмові з китайським лідером Сі Цзиньпіном на святкуванні 80-річчя перемоги над Японією, є хорошою новиною для всього світу. Вона розкриває істинні наміри російського диктатора.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, що стоїть за словами Путіна.

https://youtu.be/bo23uUs0fWo?si=kFrzYZuG9vxbL_nB&t=1230

— А ми чули їх розмову в Китаї. Путін же жити збирається. Це добра новина. Ото, що Путін обговорював по 150 років. Ніякої ядерної війни не буде. Ця падаль хоче жити, — наголосив політичний експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у жовтні 2018 року на пленарному засіданні Валдайського клубу Путін не виключив можливості ядерного конфлікту. Він пообіцяв росіянам, що в разі ядерної війни вони потраплять до раю як мученики, а решта світу — "здохнуть". Як бачимо, сам він помирати не збирається ще 80 років.

Також нагадаємо, Загородній розповів "Телеграфу", що для китайців взагалі не критично, буде Путін при владі чи ні. Тому Китай "злив" розмову Сі з Путіним.