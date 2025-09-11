Його слухаються навіть дочки Путіна: хто в Росії друга за впливовістю людина

Його називають "особистим банкіром" Кремля. Ця людина контролює медіа, фінанси та навіть впливає на родину Путіна

Його називають "особистим банкіром" та "близьким радником" російського президента Володимира Путіна. Саме він відповідає за "зомбування" росіян з підліткового віку через медіа та соцмережі. Це Юрій Ковальчук. 74-річний російський олігарх знаходиться під санкціями США, але входить в тисячу найбагатших людей світу.

Вплив Ковальчука в Росії інсайдери описують влучно: "Ковальчук навіть впливовіший у РФ, ніж Березовський у другій половині 90-х". Вони йдуть поруч вже давно — мають будинки в одному дачному "кооперативі наближених" "Озеро", Ковальчук контролює телебачення та частково інтернет. Через холдингову компанію "Національна Медіа Група" Ковальчук впливає на частину російських телеканалів, де має частку, зокрема РЕН ТВ, Первый канал, Пятый канал, "Известия". Племінник Ковальчука, Кирило деякий час був головою Ради директорів. Перед повномасштабним вторгненням компанія купила частку VK ("ВКонтакте"), найбільшої соцмережі Росії.

Юрій Ковальчук - друга людина в РФ після Путіна

Юрій Ковальчук та жінки Путіна

Інсайдери стверджують, що на доньок Путіна після батька вплив має найбільше саме Юрій Ковальчук. Та варто зауважити зв'язок і ще з однією жінкою з кола російського президента. Аліна Кабаєва після Кирила Ковальчука в 2014 році очолила Раду директорів Національної медіагрупи.

Що ж до ймовірних дочок Путіна — Марії Воронцової та Катерини Тихонової, прямих зв'язків із Ковальчуком небагато. У 2019 році Марія Воронцова заснувала медичну компанію "Номеко" ("Нова медична компанія") і стала членом її ради директорів. Журналісти з'ясували, що "Номеко" отримує кошти від "Согазу" — структури "Газпрому", серед власників якої Юрій Ковальчук. Вважається, що Марія Воронцова є радником Путіна з генної інженерії.

Марія Воронцова

Молодша дочка Путіна, Катерина взяла шлюб в лютому 2013 року у "Ігорі" з Кирилом Шамаловим. Цей невеликий гірськолижний курорт належить родині Юрія Ковальчука. Шлюб, який так і не підтверджений офіційно, протримався недовго. Відомо, що пара розлучилась в 2018 році. Катерину начебто просувають як спадкоємицю Путіна. Вважається, що на це впливаю Михайло Ковальчук, брат Юрія.

Катерина Тихонова одружилась в 2013 році

Що відомо про Юрія Ковальчука

Юрій Ковальчук

Юрій Ковальчук зблизився з Володимиром Путіним у 1990-х у Санкт-Петербурзі, коли його банк "Росія" підтримував політичне сходження майбутнього президента. Хоч Ковальчук залишався непублічним, він став частиною "тіньового" економічного кола Путіна.

Після приходу Путіна до влади у 2000 році Ковальчук через банк "Росія" скупив медіа й фінансові активи. За заниженими цінами через "Газпром" йому та іншим союзникам Путіна — братам Ротенбергам і Геннадію Тимченку — перейшли державні активи на понад $60 млрд. Сьогодні Ковальчук — один із найближчих до Путіна людей. Він має своїх людей в уряді, Адміністрації президента РФ, Рахунковій палаті, Росатомі, Курчатівському інституті, Міноборони тощо.

Хто ще "тримає цей район" в Росії

Впливовим, традиційно є силовий блок. Після очільника ФСБ Олександра Бортнікова найвпливовішим є начальник Служби економічної безпеки ФСБ РФ Сергій Алпатов. Він контролює фінансові потоки всередині РФ, служба оперативної інформації, що стежить навіть за елітами, економічну контррозвідку. "Найближче до тіла" знаходяться директор Федеральної служби охорони (ФСО) РФ Дмитро Кочнєв, що прямий доступ до Путіна, відповідає за його особисту безпеку та "інформаційну стерильність" навколо нього та Олексій Рубежной — голова Служби безпеки президента РФ (структурно входить у ФСО), що безпосередньо відповідає за фізичну охорону Путіна.

