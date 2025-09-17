Після заяв про війну: Пугачову намагаються "скасувати" у Росії

Примадонну "кенселять" у країні-агресорці

Після виходу інтерв’ю Алли Пугачової, не лише Кадиров назвав її "ворогом народу і зрадницею". Тепер у Росії активізувалася кампанія проти примадонни. Тепер на черзі — видалення товарів з її зображення із маркетплейсів.

Віталій Бородін, голова Федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією у Росії заявив, що співачка "не заслуговує жодної уваги" після того, як "зробила багато дурниць і наговорила на кілька кримінальних статей". Про це пишуть росЗМІ.

Як повідомив Бородін, уже сьогодні він звернеться до прокуратури, щоб розпочати перевірку діяльності співачки.

Я думаю, суспільство нас підтримає. Люди не хочуть її бачити в нашій країні, вони не хочуть її чути. Всі все зрозуміли, тим більше вона виправдала тероризм, підтримавши Джохара Дудаєва. Я думаю, що висновки найпростіші: щодо Пугачової потрібно порушувати кримінальні справи, припиняти давати можливість заробляти гроші в Росії та не рекламувати її. Віталій Бородін

На такий "кенселінг" росіян Пугачова вже відреагувала на своїй сторінці в Інстаграм. Артистка поділилася світлиною, на якій вона посміхається, і написала у дописі:

Хвилинний порив говорити зник. Чи не краще просто допити свій келих. Мені краще піти посміхаючись Алла Пугачова

Алла Пугачова відреагувала на хейт. Фото: instagram.com/alla_orfey

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни РФ проти України Алла Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним виїхала з Росії. Її неодноразові заяви на підтримку України та критика дій Кремля стали причиною цілеспрямованої кампанії дискредитації всередині країни-агресорки.

Раніше "Телеграф" ділився, що Алла Пугачова давала концерт у Чорнобилі. За словами артистки, вона "знала, що перед нею смертники".