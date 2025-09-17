Після заяв про війну: Пугачову намагаються "скасувати" у Росії
-
-
Примадонну "кенселять" у країні-агресорці
Після виходу інтерв’ю Алли Пугачової, не лише Кадиров назвав її "ворогом народу і зрадницею". Тепер у Росії активізувалася кампанія проти примадонни. Тепер на черзі — видалення товарів з її зображення із маркетплейсів.
Віталій Бородін, голова Федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією у Росії заявив, що співачка "не заслуговує жодної уваги" після того, як "зробила багато дурниць і наговорила на кілька кримінальних статей". Про це пишуть росЗМІ.
Як повідомив Бородін, уже сьогодні він звернеться до прокуратури, щоб розпочати перевірку діяльності співачки.
Я думаю, суспільство нас підтримає. Люди не хочуть її бачити в нашій країні, вони не хочуть її чути. Всі все зрозуміли, тим більше вона виправдала тероризм, підтримавши Джохара Дудаєва. Я думаю, що висновки найпростіші: щодо Пугачової потрібно порушувати кримінальні справи, припиняти давати можливість заробляти гроші в Росії та не рекламувати її.
На такий "кенселінг" росіян Пугачова вже відреагувала на своїй сторінці в Інстаграм. Артистка поділилася світлиною, на якій вона посміхається, і написала у дописі:
Хвилинний порив говорити зник. Чи не краще просто допити свій келих. Мені краще піти посміхаючись
Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни РФ проти України Алла Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним виїхала з Росії. Її неодноразові заяви на підтримку України та критика дій Кремля стали причиною цілеспрямованої кампанії дискредитації всередині країни-агресорки.
Раніше "Телеграф" ділився, що Алла Пугачова давала концерт у Чорнобилі. За словами артистки, вона "знала, що перед нею смертники".