После заявлений о войне: Пугачеву пытаются "отменить" в России

Примадонну "кенселят" в стране-агрессорке

После выхода интервью Аллы Пугачевой, не только Кадыров назвал ее "врагом народа и предательницей". Теперь в России активизировалась кампания против примадонны. На очереди – удаление товаров из ее изображениями из маркетплейсов.

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в России заявил, что певица "не заслуживает никакого внимания" после того, как "совершила много глупостей и наговорила на несколько уголовных статей". Об этом пишут росСМИ.

Как сообщил Бородин, уже сегодня он обратится в прокуратуру, чтобы приступить к проверке деятельности певицы.

Я думаю, общество нас поддержит. Люди не хотят ее видеть в нашей стране, они не хотят ее слышать, они все поняли, тем более она оправдала терроризм, поддержав Джохара Дудаева. Я думаю, что выводы самые простые: в отношении Пугачевой нужно возбуждать уголовные дела, прекращать давать возможность зарабатывать деньги в России и не рекламировать ее Виталий Бородин

На такой "кенселлинг" россиянина Пугачева уже отреагировала на своей странице в Инстаграм. Артистка поделилась фотографией, на которой она улыбается, и написала в посте:

Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти улыбаясь Алла Пугачева

Алла Пугачева отреагировала на хейт. Фото: instagram.com/alla_orfey

Напомним, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным уехала из России. Ее неоднократные заявления в поддержку Украины и критика действий Кремля стали причиной целенаправленной кампании по дискредитации внутри страны-агрессоры.

Ранее "Телеграф" делился, что Алла Пугачева давала концерт в Чернобыле. По словам артистки, она "знала, что перед ней смертники".