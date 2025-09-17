Рейкова війна: Путін накинувся на "УЗ", яка ціль і чи зможе він пересадити українців на паровози

Росіяни останнім часом дедалі активніше б’ють по залізничній інфраструктурі, намагаючись порушити логістику України. Під удари часто потрапляє цивільне населення, що наражає його на регулярну небезпеку.

"Телеграф" розповідає про те, куди і чому б’є ворог, а також про те, наскільки стало складніше використання залізниці для українців.

Росіянам не дає спокою Укрзалізниця — під прицілом важливі станції

З липня росіяни розпочали хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України. Цілями найчастіше стають вузлові станції, а потім уже менш критичні структури.

Олександр Перцовський – глава УЗ

"Шахеди" масовано атакують наші ключові станції. Ворог б’є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований", — Перцовський.

Географія атак на залізницю стає все ширшою

"Телеграф" зібрав найпотужніші останні російські удари по залізничній інфраструктурі України, щоб розуміти масштаб небезпеки (список не повний).

1 серпня — вороги завдали удару по залізничному вокзалу в Сумах. Внаслідок обстрілу пошкоджено поїзд із пасажирами.

Суми

Були пошкоджені вікна у поїзді №45 Харків — Ужгород. Пасажири поїзда цілі

Удар по вокзалу у Сумах

5 серпня — російська армія завдала удару по залізничній інфраструктурі в місті Лозова, що в Харківській області.

Лозова

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено залізничний вокзал та інші об’єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття, проте, на жаль, не обійшлося без жертв. Загинув черговий механік одного із підрозділів. Поранення отримали понад десять осіб, серед них двоє дітей.

10 серпня — російські війська атакували залізничну станцію в Синельниковому, через що рух поїздів тимчасово припинено.

Синельникове

Синельникове

28 серпня — росіяни вдарили ракетами по Козятину. В результаті атаки було знеструмлено залізничну інфраструктуру, через спостерігалися затримки в курсуванні поїздів.

Козятин

Як виявилось, серед цілей виявився і парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+". Про це підтвердили у прес-службі "УЗ". Ворог завдавав ударів по цивільному пасажирському рухомому складу.

Парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+" пошкоджено

6 вересня росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру Донецької області, знеструмлено ділянку перед Слов’янськом, тому поїзди їхали із затримкою.

Атака під Слов’янськом

17 вересня Росія знову влаштувала комплексну атаку на українську залізницю. Затримуються потяги Дніпровського спрямування. Точне місце атаки не вказано.

Це вже закономірність — як виглядає карта атак на УЗ

"Телеграф" зібрав карту останніх ударів росіян по залізниці України, де видно, що більшість із них зосереджена ближче до центру країни. Варто зазначити, що це лише великі удари, які широко висвітлені у ЗМІ, але навіть з цим обліком масштаб і частота ударів викликає побоювання.

Чи пересадять українців на паровози? Чого прагне Росія і чи вийде в неї це

На думку військового оглядача Олега Старікова, яку він висловив у розмові з кореспондентом "Телеграфа", метою нової хвилі ударів росіян є огородження зони бойових дій.

Олег Старіков

"Б’ють по центральній Україні для того, щоб захистити місце майбутнього театру військових дій. У сучасній війні логістика грає чи не першу роль Тому вони зараз вибиватимуть і намагатимуться пересаджувати нас на паровози", — вважає він.

Старіков вважає, що причиною ударів також є й те, що Україна випереджає РФ у швидкості перекидання військ до фронту. Це також могло стурбувати росіян та призвести до хвилі ударів.

"Якщо їм це вдасться, то ми не зможемо вчасно перекидати війська на ділянки, де є тактична криза, а це може призвести до переростання таких криз в оперативно-тактичні і так далі", — пояснив Стариков.

Голова Українського центру безпеки та співробітництва, військовий експерт Сергій Кузан також упевнений, що головна мета російських ударів – зрив постачання озброєння. Однак у коментарі "Телеграфу" він заявив, що вважає, що це йому не вдасться зробити.

Сергій Кузан

"Ворог розраховує, що ми тижнями ліквідуватимемо наслідки ударів, але за наявною інформацією інфраструктуру лагодять набагато швидше — дні, а іноді й години. Залізнична мережа у нас розвинена, а крім цього йде активна співпраця із закордонними партнерами. На даний момент ворог не в змозі знищити нашу залізницю", — вважаэ Кузан.

