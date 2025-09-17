Назвав план "Б" для України і не тільки: головні заяви Зеленського з зустрічі з журналістами

Лідер держави розповів про підготовку зустрічі з Трампом, санкції та військову допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський провів закриту зустріч з українськими журналістами. На ній він обговорив наступні санкційні кроки, гарантії безпеки та ціну війни для України.

На заході побував кореспондент "Телеграфу".

Санкційний тиск на Росію є одним із основних засобів боротьби з країною-агресором в дипломатичному полі. За словами Зеленського, наразі Україна очікує на 19 пакет заходів, який буде спрямований на енергетичний та банківський сектори Росії.

Путін має відчути біль. Якщо РФ не боляче — вона воює. Своєю чергою, Роберта Метсола наголосила, що будуть працювати з усіма країнами, щоб прийняти ще один пакет санкцій Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / Telegram

В рамках нової ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL) Україна отримає довгоочікувані ракети для ППО "Patriot", а також для установок "HIMARS".

Під час візиту президентки Європейського парламенту Роберти Метсоли у Київ, вона та український президент обговорили потреби Сил оборони. Як зазначив Зеленський, ці потреби є дещо більшими, ніж вважали партнери в ЄС.

Наразі триває дипломатична робота над підготовкою зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського наступного тижня у Нью-Йорку, на полях Генасамблеї ООН.

За словами Володимира Зеленського, наступ росіян на Сумщині повністю провалився. Президент стверджує, що армія РФ відмовилася від цього напрямку – у них не буде сил на нові масові операції.

Окрім людських втрат, відтоку населення та окупацію регіонів, війна коштує Україні великих коштів: як заявив лідер країни, один рік обходиться в 120 мільярдів євро. Половину з них Україна здатна забезпечити коштом власного бюджету, однак ще половину на наступний рік треба знайти.

План А — завершити війну, план Б – 120 мільярдів Володимир Зеленський

Щодо післявоєнних гарантій безпеки, президент зазначив, що варто очікувати на двосторонні рішення зі Сполученими Штатами.

