У Росії загадково мовчать про місце поховання затятого пропагандиста Кеосаяна

Після похорону труна з тілом чоловіка Симоньян таємниче зникла

У Росії замовчують про місце поховання російського режисера, ведучого та затятого пропагандиста Тиграна Кеосаяна, похорон якого пройшов у неділю, 28 вересня, у Москві.

Що потрібно знати:

Похорон російського режисера і пропагандиста Тиграна Кеосаяна пройшов 28 вересня в Москві

Місце його поховання досі невідоме

Росіяни та шанувальники Кеосаяна обговорюють і будують припущення про його могилу

Де знаходиться могила чоловіка рупорки Кремля Маргарити Симоньян – невідомо. На це звернула увагу у своєму Телеграм-каналі російський журналіст, креативний продюсер телеканалу "Дождь" та "іноагент" у РФ Анна Монгайт (вона, до речі, родом з Одеси).

Де його поховали, досі невідомо. Приховують, мабуть, сім’я боїться зустріти біля могили тих, хто надто добре запам’ятав пізнього Кеосаяна Анна Монгайт

Анна Монгайт підняла питання, де поховали чоловіка Симоньян

У коментарях під постом Монгайт, а також на каналі самої вдови Кеосаяна, росіяни також запитують — а де поховали відомого режисера. Шанувальники скандального пропагандиста бажають дізнатися, куди нести жалобні квіти покійному.

Також жартівливо висувають припущення, що труну з Тиграном Кеосаяном могли повезти назад у морг. Або сама Симоньян нібито кремувала чоловіка та поставила урну з прахом на тумбочку.

Нагадаємо, що церемонія прощання з Кеосаяном, який активно підтримував політику Кремля, зокрема щодо України, відбулася 28 вересня. Сам чоловік помер минулої п’ятниці, так і не виходячи з коми. Крім смерті чоловіка, карма прилетіла Симоньян і у вигляді хвороби – у неї виявили рак.