Тепер ведучий у Кобзона: українці розривають мережу мемами про смерть чоловіка Симоньян

Українці створили десяток дотепних мемів на честь відходу російського путініста — від жартів про "возз'єднання сім'ї" до іронії про концерт Кобзона

Помер Тигран Кеосаян — чоловік відомої кремлівської пропагандистки Маргарити Симоньян. Українці миттєво підхопили новину та створюють меми.

"Телеграф" зібрав усі жарти про смерть чоловіка. Ми також надихнулися цією подією та створили пару мемів.

Здається, стало відомо, хто стане головними героями програми "Жди меня".

З початку року Кеосаян перебував у комі. Українці іронічно жартують, що він нарешті "відмучився" і нарешті потрапив "додому", але не в рай, а до чорта. Адже чоловік відомої пропагандистки пітримував війну в Україні і політику Кремля.

Нагадали українці і про його дописи щодо смерті королеви Єлизавети ІІ. Вони це перетворили у дотепний жарт. Суть у тому, що коли ходили чутки про смерть британської королеви, Кеосаян був обурений повідомленнями ЗМІ.

Також на фото пропагандистки, де вона говорить по телефону наклали звук, де жінка дзвонить серед ночі до своєї подруги та просить дати поради, що робити з котиком, який помер.

Дотепно пожартували, що смерть пропагандиста Кеосаяна — це привід випити чогось міцного у пʼятницю. А на фото, яке опублікували у мережі фото померлого і напис "отбайрактарен".

Тигран Кеасаян був не тільки російським режисером, але й телеведучим. Українці пожартували з цього і зазначили, що тепер він буде ведучим на концерті Кобзона.

У мережі бажають "здоровʼя" покійному Кеасаяну і питають, коли сімʼя обʼєднається. Люди натякають на важку хворобу Симоньян, яка до речі, нещодавно стала героїнею мемів через своє зізнання.

Користувачі мережі Х побажали чоловікові швидкого одужання.

Що відомо про Тиграна Кеосаяна

Тигран Кеосаян – відомий російський актор, режисер та пропагандист. Також він є чоловіком мерзенної путіністки Маргарити Симоньян, яка забрала його від колишньої дружини-акторки. На початку 2025 року Кеосаян впав у кому і досі перебував в ній, не приходячи до тями.

Він був госпіталізований до лікарні із серцевим нападом наприкінці грудня 2024 року та пережив клінічну смерть. Після цього 9 січня 2025 року він впав у кому і з того часу більше не виходив із неї. Його стан лікарі оцінювали як стабільно важкий.

Тигран Кеосаян помер 26 вересня

Ходили чутки, що Кеосаяна лікували у клініці в Ізраїлі. Однак, за іншими даними, він знаходився в Москві, ймовірно в клініці Наукового центру серцево-судинної хірургії імені Бакульова. Відомо, що проблеми із серцем у кремлівського пропагандиста та українофоба вже давно. У 2008 та 2010 роках він пережив два інфаркти, йому з того часу встановили кардіостимулятор та сім стенів.

