"Тепер сміємося ми": в мережі згадали безглузді пости Симоньян та її чоловіка про Україну і початок війни

Тигран Кеосаян з початку року перебував у комі і мав проблеми зі здоровʼям

Смерть чоловіка російської пропагандистки Маргарити Симоньян Тиграна Кеосаяна продовжує веселити мережу. Адже зараз згадують пости померлого та його дружини щодо України та США.

У мережі згадали один з досить скандальних та провокаційних дописів пропагандистки Симоньян. У ньому вона згадала 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Тоді, за її словами, ні вона, ні чоловік не могли повірити своїм очам. Але друзі порадили "відкрити шампанське", щоб відсвяткувати цю подію.

Користувачі в мережі вже жартують, що шампанське нарешті вдарило як треба Кеосаяна. Також чимало людей питало, коли Симоньян піде до чоловіка, щоб відсвяткував щось разом.

Ще одним дописом, який у мережі згадали, був пост Кеосаяна, в якому він висміював колишнього президента США Джо Байдена. Чоловік пропагандистки написав, що було б спішно, якби Байден помер після дебатів з чинним головою Білого дому Дональдом Трампом. Але 46-й президент США живий, а от Кеосаян — ні.

У мережі також відзначили цей гумор і написали: "Байден-Тигран 0:1". Було у коментарях чимало мемів з пафосним Байденом та відповідних жартів.

Що передувало

Тиргарн Кеосаян у січні переніс клінічну смерть та впав у кому. Було відомо про його давні проблеми з серцем. Він активно підтримував політику Кремля, зокрема щодо України. За участь у пропаганді війни потрапив під санкції Євросоюзу, Великої Британії та інших країн. Був одружений з Маргаритою Симоньян, головредом російського державного телеканалу RT.

Тиргарн Кеосаян

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці створили чимало мемів про смерть чоловіка пропагандистки Симоньян.