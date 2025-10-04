Проживе не більше 5 років? Як зараз виглядає Симоньян, якій вирізали груди через онкологію

Пропагандистка пережила операцію і поховала чоловіка

Маргарита Симоньян — відома російська пропагандистка, яка публічно закликала вбивати українців і перебуває під санкціями в Україні та країнах Євросоюзу, а також має дві підозри від СБУ. У вересні 2025 року стало відомо, що у 45-річної телеведучої виявили онкологію, і вона вже розпочала лікування.

Що варто знати:

В Маргарити Симоньян у вересні 2025 року було виявлено онкологію

Вона перенесла операцію з видалення грудей і готується до хіміотерапії

Через три тижні після операції Симоньян поховала чоловіка – пропагандиста Тиграна Кеосаяна

"Телеграф" розповідає, що відомо про стан Маргарити Симоньян, яка нещодавно поховала чоловіка — пропагандиста Тиграна Кеосаяна.

Маргарита Симоньян – одна з найвідоміших російських пропагандисток

Рак у Симоньян – що відомо?

Маргарита Симоньян оголосила про виявлену у неї "страшну, тяжку хворобу" в ефірі програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" 7 вересня 2025 року. Вона вказала на область лівої груді (під орденом) і зазначила, що операцію заплановано на наступний день. Пропагандистка того вечора сказала, що вирішила сама заявити про це, щоб уникнути спекуляцій та чуток.

Вже 9 вересня Симоньян вийшла на зв’язок із підписниками у своєму телеграм-каналі. Це було вже після операції — ймовірно пропагандистці видалили ту саму ліву грудь, на яку вона натякала в ефірі, або обидві одразу. У своєму повідомленні Маргарита подякувала росіянам за підтримку та зазначила, що на відновлення після втручання знадобиться час.

Маргарита Симоньян публічно закликала до геноциду українців

22 вересня телеведуча у соцмережах прямо підтвердила свій діагноз – рак. А також натякнула на хіміотерапію, зазначивши, що скоро підбиратиме перуку так як втратить своє волосся через лікування. Також Симоньян сказала, що її операція пройшла успішно, але попереду на неї чекає "багато лікування".

Як писали деякі російські та українські ЗМІ, Маргариті залишилося жити не більше року. Проте, статистика свідчить, що відсоток ремісії у разі раку грудей великий. Лікарі наголошують, що прогнози в таких випадках індивідуальні та залежать від своєчасного лікування.

Спрогнозувати, як розвиватиметься хвороба Симоньян, і скільки їй залишилося жити неможливо. Особливо з огляду на те, що вона не повідомляла, яка у неї стадія онкології і чи є метастази. Статистика говорить: при ранній стадії — до 90-99% 5-річного виживання; при пізній (3-4) — 70-85% або нижче при метастазах.

Маргарита Симоньян на похороні чоловіка Тиграна Кеосаяна

Як виглядає Симоньян після операції?

Вперше після операції на публіці Маргарита з’явилася на похороні свого чоловіка-путініста Тиграна Кеосаяна. Пропагандист помер 26 вересня після 9 місяців, проведених у комі.

Похорон Тиграна Кеосаяна

На прощання з чоловіком Маргарита прийшла в жалобному вигляді; вона була вбита горем, ридала і почувала себе загалом недобре. На деяких кадрах із похорону можна побачити, що пропагандистку тримали під руки двоє чоловіків.

Маргарита Симоньян була вбита горем на похороні чоловіка

Маргарита Симоньян поховала чоловіка за 20 днів після операції

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя соратника Путіна Ігоря Сєчіна. У нього було дві дружини та гарем коханок у "Роснафті".