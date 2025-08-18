Змінила прізвище і народила дитину? Що відомо про старшу доньку Пєскова Лізу (фото)

У кремлівського глашатая п’ятеро дітей — дві дочки та три сини

Ліза Пєскова — старша і публічна дочка прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова. Дівчина народилася у другому шлюбі кремлівського глашатая з Катериною Солоцинською. На відміну від своїх братів і сестер Єлизавета, більш публічна персона.

"Телеграф" розповість, що відомо дочку путінського прихвостня Лізу Пєскову, і як вона таємно змінила прізвище у спробі уникнути санкцій, накладених на її батька Дмитра Пєскова.

Дмитро Пєсков і його дочка Ліза

Ліза Пєскова — що про неї відомо?

Ліза Пєскова — старша дочка прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова. Вона народилася у Туреччині 9 січня 1998 року, зараз їй 27 років. Відомо, що з дитинства батьки змушували дочку вивчати мови, тож тепер вона досконало володіє англійською та французькою, а також на розмовному рівні знає турецьку, китайську та арабську.

Молодий Пєсков з маленькою дочкою Лізою

Дочка Пєскова здобула хорошу освіту — спочатку вона навчалася в школі-інтернаті в Нормандії, але після закінчення повернулася до Москви і там поступила в Інститут країн Азії та Африки при МДУ. Після цього Ліза вирушила до Франції, де продовжила навчання у Паризькій школі бізнесу. А потім знову повернулася до Москви, де закінчила магістратуру МДІМВ і залишилася жити в російській столиці.

Пєсков з дружиною дбали, щоб Ліза з дитинства вчила мови

Відомо, що після лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну, Ліза Пєскова не змогла виїжджати до Європи через санкції. Їй довелося жити та працювати у Москві. Тут вона стала засновницею бренду верхнього одягу "Ліза і Саша", але у листопаді 2022 року її фірму ліквідували. Пізніше дочка путінського глашатая стала співзасновницею рекламного агентства Centrum Moscow.

Ліза Пєскова багато навчалася і тепер має свій бізнес

Змінила прізвище і народила дитину?

У березні 2025 року з’явилася інформація, що Ліза Пєскова таємно одружилася і взяла прізвище чоловіка, щоб уникнути санкцій. За даними видання "Верстка", обранцем дівчини став молодий бізнесмен, пов’язаний з елітами та забудовниками Петербурга, 25-річний Данило Ромашов. Хлопець навіть перед цим розлучився з першою дружиною, щоб узяти шлюб із дочкою Пєскова.

Ліза Пєскова та її чоловік Данило Ромашов

Таємне весілля Лізи Пєскової відбулося 14 липня 2024 року, а через чотири місяці воно нібито народило сина. Однак ні донька Пєскова, ні він сам цю інформацію ніде не коментували.

