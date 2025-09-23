Єлизавета Пєскова любила європейське життя та квартиру в Парижі

За 17 годин до вторгнення Росії в Україну донька речника президента РФ Єлизавета Пєскова відлетіла до Франції, де володіла нерухомістю.

Про це свідчать дані прикордонної служби ФСБ, які опинилися у розпорядженні видання "Можемо пояснити".

23 лютого 2022 року Пєскова вилетіла полуденним рейсом "Аерофлоту" з московського "Шереметьєво" до Парижа. Саме звідти, як припускають журналісти, вона розмістила в Instagram сторіс з написом "Ні війні" — запис незабаром зник з її облікового запису.

Скріншот із соцмережі Єлизавети Пєскової

Того ж дня Дмитро Пєсков запевняв, що нічого не знає про плани Кремля. В інтерв’ю New York Times він пізніше стверджував, що дізнався про початок "спеціальної військової операції" лише вранці 24 лютого. Напередодні він обмежився заявою про те, що "керівництво" псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" поскаржилися Путіну на обстріл з боку України, не коментуючи можливу реакцію Москви.

З початку 2020-х Єлизавета Пєскова активно займалася бізнесом у Росії. Вона купила туристичну та рекламну компанію "Сперанса ДС", зареєструвала швейну фірму "Ліза та Саша" (обидві структури згодом ліквідовані), а також володіє часткою в 30% рекламного агентства "Центрум", серед клієнтів якого — Мінпромторг, Мінсільгосп та мерія Москви.

Єлизавета Пєскова зі своїм батьком Дмитром Пєсковим

До війни вона вела активне європейське життя, регулярно літаючи до Парижа, Цюріха, Праги, Гельсінкі та Гамбурга. Але після включення до санкційних списків США та ЄС їй довелося змінити маршрути. Подорожі змістилися у бік Туреччини, ОАЕ, Таїланду, Катару та Казахстану. В Еміратах її неодноразово фотографувала мати, зокрема на дні народження.

Особливе місце у житті Пєскової займала нерухомість у Парижі. Елітні апартаменти площею 180 квадратних метрів оформлені на компанію SIRIUS, де частками володіли її мати Катерина Солоцинська (75%) та сама Єлизавета (25%). У квітні 2022-го Пєскова вийшла зі складу засновників фірми. Чи зберегла вона частку у квартирі – невідомо.

Будинок у Парижі, де розташована квартира, що належала Пєсковій

У першій половині 2022-го повна тезка Єлизавети Пєскової отримала індивідуальний ідентифікаційний номер у Казахстані. Дата народження збігається із даними дочки прессекретаря Путіна. Росіяни почали масово оформляти ІІН після повномасштабного вторгнення в Україну, щоб відкривати рахунки в місцевих банках і обходити обмеження Visa і Mastercard.

