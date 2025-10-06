Она родила Пескову сына Николая и еще пятерых детей от разных мужчин

Дмитрий Песков — известная фигура в российской политике и главный врун Кремля, который уже много лет работает личным пресс-секретарем Путина. Он трижды был женат и имеет пятерых детей. Сейчас его женой является Татьяна Навка, но были и другие.

Что стоит знать:

Первая жена Дмитрия Пескова, Анастасия Буденная, была внучкой полководца Семена Буденного

Брак с Песковым распался через пять лет из-за разгульного образа жизни Анастасии

Женщина умерла в 2012 году в возрасте 44 лет, оставив шестерых детей от разных мужчин

"Телеграф" рассказывает, что известно о первой жене Пескова Анастасии Буденной, которая умерла в 44 года.

Дмитрий Песков был женат три раза

Анастасия Буденная — что о ней известно?

Анастасия знаменита тем, что она была младшей внучкой известного советского полководца Семена Буденного. Она родилась в 1968 году и, как и все дети и внуки из этой семьи, получила хорошее образование. После университета Анастасия работала переводчиком в "Интуристе".

Еще учась в школе, она познакомилась и сблизилась с одноклассником двоюродного брата Семена — Дмитрием Песковым. Именно он в будущем стал личным пресс-секретарем Путина и мерзким пропагандистом и вруном.

Так выглядела первая жена Пескова Анастасия Буденная

В 1988 году Дмитрий и Анастасия расписались, а уже в 1990 году у них родился сын Николай. В то время начинающего дипломата Пескова как раз направили на работу в Турцию. Туда он поехал уже с семьей.

И пока дипломат работал, его жена Анастасия вела разгульный богемный образ жизни. Она любила тусовки и вечеринки, вела себя не так сдержанно, как подобает женам дипломатов, особенно в Турции, где принято, что женщины ведут себя более скромно.

Анастасия Буденная вела разгульный образ жизни

Поведение Буденной и стало причиной разрыва брака после пяти лет совместной жизни. После развода Анастасия забрала сына и отправилась в Великобританию. Там она довольно быстро вышла замуж за английского бизнесмена, который усыновил ее Николая, дав ему свою фамилию Чоулз.

Однако и этот брак быстро закончился. После этого Анастасия и дальше пыталась всячески наладить личную жизнь и рожала детей. Всего у нее их шестеро от разных мужчин. Также она приезжала в Россию и пыталась вернуться к бывшему мужу Пескову, однако он не принял ее.

Дмитрий Песков и его старший сын Николай, рожденный в браке с Буденной

В июне 2012 года стало известно, что младшая внучка Семена Буденного умерла. Ей было всего 44 года. Информации об обстоятельствах и причинах смерти Анастасии в открытых источниках нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит вторая жена путинского глашатая Пескова. Они познакомились, когда ей было 14 лет.