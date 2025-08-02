Приховувала, що народила її від Пєскова: як виглядає дочка зрадниці Навки від прессекретаря Путіна

Дівчинка народилася, коли Дмитро та Тетяна ще не були у шлюбі

Головний рупор кремлівської пропаганди Дмитро Пєсков із 2015 року перебуває у третьому шлюбі. Його обраницею стала колишня фігуристка Тетяна Навка, яка народилася у Дніпрі, але давно не згадує про рідну Україну. Пара разом виховує спільну дочку.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дітей зрадниці Тетяни Навки та прессекретаря президента Росії Володимира Путіна. Ми дізналися, як виглядає їхня спільна дочка Надія і чим займається.

Що відомо про роман Тетяни Навки та Дмитра Пєскова

Вперше колишня олімпійська чемпіонка України Тетяна Навка зустріла прессекретаря російського лідера Дмитра Пєскова у 2010 році на дні народження спільного знайомого. Але наступна їхня зустріч відбулася лише через рік, і між ними почався роман, попри те, що Пєсков був одружений.

Тетяна Навка забрала Пєскова з сім’ї

За словами Тетяни, спочатку вона всіляко уникала його уваги, але згодом підкорилася його терпінню та елегантності. Свої стосунки пара довго приховувала, Пєсков заради Навки пішов від другої дружини Катерини Солоцинської.

Тетяна Навка та Дмитро Пєсков приховували свої стосунки

Роман колишньої фігуристки та російського високопосадовця був таємним до народження їхньої спільної доньки Надії у 2014 році. Хоча Тетяна Навка після того, як стала мамою вдруге деякий час приховувала, що її батьком є Дмитро Пєсков.

Тетяна Навка народила Пєскову доньку Надію

Пізніше вони публічно підтвердили свої стосунки, а 2015 року одружилися в одному з найдорожчих готелів Сочі.

Весілля Тетяни Навки та Дмитра Пєскова

Зазначимо, що для Тетяни Навки цей шлюб став другим. Зрадниця до цього була одружена з Олександром Жуліним, від якого народила дочку Олександру.

Щодо Дмитра Пєскова, то шлюб із Навкою для нього третій за рахунком. Від попередніх стосунків прессекретар Путіна виховує чотирьох дітей.

Як виглядає спільна донька Тетяни Навки та Дмитра Пєскова

Колишня фігуристка Тетяна Навка народила доньку Надію у серпні 2014 року в одній із приватних підмосковних клінік. Наприкінці місяця їй виповниться 11 років. Дівчинка пішла маминими стопами, і з двох років займається фігурним катанням. Також вона бере уроки вокалу.

Спільна дочка Навки та Пєскова

Молодша донька Пєскова вже встигла взяти участь у кількох льодових шоу, а також разом із матір’ю знятися у серіалі "Виконувач обов’язків", де зіграла саму себе.

Надія Пєскова займається фігурним катанням

11-річна дівчинка має свою сторінку в Instagram, де за її життям стежать понад 11 тисяч людей. Надія Пєскова ділиться кадрами зі своїх фотосесій та заходів, у яких бере участь.

Дмитро Пєсков з дружиною та донькою Надією

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