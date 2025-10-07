Траур у день народження Путіна оголосили у російському місті: до чого тут Україна

Після прибуття трун з України мер Покровська на Далекому Сході оголосив жалобу, хоча це й не сподобалося місцевим "ура-патріотам"

Мер Покровська в Якутії Віктор Константинов з 7 по 9 жовтня, тобто фактично у день народження кремлівського диктатора Володимира Путіна, оголосив у місті жалобу. Це рішення пов’язане із прибуттям на батьківщину тіл загиблих на війні з Україною, проте посадовця вже назвали "опозиціонером".

Згідно з розпорядженням голови міста, представника партії "Нові люди" три дні в Покровську Хангаласького улусу (району), який знаходиться за 78 км на південний захід від Якутська, на лівому березі річки Лєна, будуть приспущені прапори та скасовано всі розважальні заходи. Крім того, як повідомляє місцевий телеграм-канал "Хангаласские", уроки у школах починаються з хвилини мовчання.

Триденну жалобу за загиблими на війні в Україні оголосили в Якутському Покровську в день народження Путіна

Що потрібно знати

Мер Покровська Костянтинов оголосив траур у день народження Володимира Путіна

Причиною стало повернення тіл загиблих військових ЗС РФ, але російські патріоти назвали це рішення "політичною акцією"

Поки Костянтинов закликав місто "до скорботи", у школах та дитсадках по всій Росії дітей змушували вітати Путіна, малювати плакати та слухати розповіді про його "героїчне дитинство"

"Дух скорботи має переважати в нашому місті, нагадуючи про ціну, яку ми платимо за мир", — заявив чиновник.

Указ про оголошення жалоби

Покровськ на карті

Покровськ знаходиться на лівому березі річки Лєна

Робоче селище Покровськ стало містом лише 1997 року

Площа Покровська складає 11 квадратних кілометрів із населенням менше 12 тисяч людей

Своєю чергою, редактор російськомовної версії місцевої парламентської газети Олена Тихонова дорікнула "новолюду" Константинову в тому, що він у день народження президента Росії влаштував жорстку політичну акцію і вирішив "хайпонути". Місцева патріотка, яку називають "лідером думок", вважає, що "жалоба могла бути оголошена в інший день".

Машина з труною в Покровську

Тим часом, як повідомляє російський канал "Можем объяснить", ще з ранку 7 жовтня дитячі садки та школи почали масово публікувати вітання Путіну із 73-річчям. Вихователі та вчителі фотографували дітей в оточенні портретів глави Кремля та з плакатами, адресованими йому. З дітьми проводили бесіди, розповідаючи про юні роки глави Кремля, що, як зазначається, мало створити у вихованців "атмосферу свята та єдності".

Причому подібні акції проводили і в дитячих садках на окупованих Росією територіях України. Наприклад, у дитячому садку "Теремок" у Волновасі Донецької області російського президента вітали плакатами "Витримки", "Процвітання" та "Народної підтримки".

Плакат із вітанням

А у дошкільній установі №11 окупованої Макіївки діти малювали вітальні листівки, а також проведено тематичну виставку малюнків.

Вітання Путіну від дитсадка з окупованої Макіївки

День народження Путіна: Церква приєдналася до "флешмобу"

Володимир Путін та патріарх Кірілл

У церквах по всій Росії, зазначає "Можем объяснить", служителі РПЦ прочитали молитви та проповіді із уславленням Путіна. Патріарх Кірілл особисто привітав президента, побажавши "невичерпних сил" "Його Ясновельможності Володимиру Володимировичу Путіну".

"Втішно свідчити, що всі ці роки під Вашим керівництвом Росія впевнено йде шляхом соціально-економічного розвитку, долає виклики часу, зміцнює свій суверенітет, науковий, технічний і військовий потенціал, прагне забезпечення національної безпеки і вибудовування справедливих міжнародних відносин. Все це є запорукою подальшого процвітання країни та благополучного життя людей", — йдеться у привітанні Кірілла.

Приклад Гундяєва наслідували багато релігійних діячів і навколоцерковні громадські діячі. Скажімо, православний олігарх, власник каналу "Спас" Костянтин Малофєєв заявив, що за Путіна Росія піднялася з колін на весь зріст і бажає, щоб він правив росіянами "якнайдовше".

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Володимир Путін перебуває при владі вже 20 років. Він увійшов до трійки найстаріших правителів Росії.