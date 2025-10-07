Майже найстаріший: хто старший за Путіна був при владі в Росії
Путін перебуває при владі вже 20 років
Кремлівський диктатор Володимир Путін, якому сьогодні виповнюється 73 роки, увійшов до трійки найстаріших правителів Росії.
Путін посів третє місце серед державних лідерів країни-терористки за тривалістю життя під час перебування при владі. Його вік — 73 роки. Натомість другу сходинку зайняв Йосип Сталін, колишній Генеральний секретар ЦК ВКП. Він був лідером Радянського Союзу, до якого і входила Росія.
Сталін запровадив у СРСР тоталітарну систему та був одноосібним диктатором. Диктатор організував Голодомор 1932–1933 років і масові репресії українців. Він помер унаслідок крововиливу в мозок у віці 74 років.
А от перше місце у рейтингу найстаріших правителів Росії, коли вона ще належала до СРСР, зайняв українець Леонід Брежнєв. За його керівництва у Радянському Союзі спостерігався застій в економіці, утиски прав людей, русифікація. Перебуваючи при владі, Брежнєв помер у 75 років.
Цікаво, що у вересні 2025 року у мережі з'явився запис розмови Путіна та президента Росії Сі Цзіньпіна. Вони обговорювали сучасні біотехнології, завдяки яким можна продовжити тривалість життя. Зокрема, Цзіньпінь зазначив, що є шанс збільшити вік до 150 років.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про батьків Володимира Путіна. Його батько був жорстоким щодо своєї дружини.