Захарова накинулася на Україну через улюбленого хокеїста Путіна

Марія Захарова відразу заступилася за путініста

У Міністерстві закордонних справ РФ відреагували на внесення російського хокеїста Олександра Овечкіна до бази "Миротворця". Спортсмена звинувачують у пропаганді війни та публічній підтримці агресії проти України.

Відповідний коментар представника МЗС РФ Марії Захарової наводить sport-express.ru. За її словами, в Україні процвітає "людиноненависницька ідеологія".

"Київський режим ні в кому не бачить людей – очі залиті ненавистю та людиноненависницькою ідеологією", – заявила Захарова.

Депутат Держдуми РФ, дворазовий олімпійський чемпіон з хокею В’ячеслав Фетісов побоюється за майбутнє Овечкіна.

"Дивності всілякі продовжуються. Можна очікувати все що завгодно. Сподіваюся, це не сильно позначиться на його житті. Судячи з усього, для того боку жодних правил не існує", — сказав Фетісов.

Зазначимо, у листопаді 2017 року Овечкін створив і фінансував неформальний патріотичний рух Putin Team, який під час президентських виборів 2018 року виступав на підтримку Володимира Путіна. До речі, сам Путін зробив подарунок Овечкіну на весіллі спортсмена.

Нагадаємо, у 2025 році Овечкін прославився на весь світ після того, як став найкращим бомбардиром в історії Національної хокейної ліги (НХЛ). Після цього президент США Дональд Трамп публічно похвалив путініста. Крім того, мер Вашингтона Мюріел Боузер затвердила 11 квітня 2025 року Днем Олександра Овечкіна.