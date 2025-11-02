Наче після інсульту: чому в Кабаєвої перекошений рот і яку пластику вона робила (фото)

Кабаєва не нехтує "уколами краси"

Російська спортсменка Аліна Кабаєва втратила колишню красу. Скоріше за все, у гонитві за молодістю коханка президента Росії Володимира Путіна, робила підтяжку обличчя та інші косметологічні процедури.

Що відомо:

Ексгімнастка Аліна Кабаєва зовні сильно змінилася, і судячи з усього, через часті "уколи краси"

У коханки Путіна не всі пластичні операції пройшли вдало, через це у неї кривить рот, а обличчя стало більш "надутим".

Чому в Аліни Кабаєвої кривить рот і яку пластику вона робила

Відома російська спортсменка Аліна Кабаєва рідко з’являється на публіці, але кожна її поява привертає підвищену увагу. Ще з 2021 року почали говорити, що коханка Путіна зловживає "уколами краси", оскільки її зовнішність дуже змінилася.

У Аліни Кабаєвої перекошений рот

Особливу увагу публіки привертає обличчя Кабаєвої. На фотографіях і відео, доступних у мережі, помітні зміни: рот та одна сторона обличчя ексгімнастки виглядають трохи перекошеними, начебто м’язи обмежені у русі. Користувачі мережі навіть зазначали, що це схоже на наслідки інсульту. Але з огляду на молодий вік спортсменки, можна сказати, що це скоріше зловживання косметологічними процедурами, зокрема ботоксом та філерами.

Як змінилася Аліна Кабаєва

І не всі процедури виявилися вдалими, тому Кабаєва мала "надуте" обличчя, пухкі губи й скуту міміку. Ходили чутки, що їй довелося виправляти наслідки пластики протягом року.

Аліна Кабаєва зловживає "уколами краси"

Влітку 2025 року російський артист Микола Цискарідзе поділився рідкісною фотографією в компанії Аліни Кабаєвій, яка також привернула багато уваги. У мережі писали, що гімнастка зовсім не схожа на себе, оскільки зіпсувала колишню красу ботоксом та іншими ін’єкціями.

Аліна Кабаєва сильно змінилася

Аліна Кабаєва втратила колишню красу

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Кабаєва, коли познайомилася з Путіним. Вона була ще насправді дитиною.