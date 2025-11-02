Наче після інсульту: чому в Кабаєвої перекошений рот і яку пластику вона робила (фото)
Кабаєва не нехтує "уколами краси"
Російська спортсменка Аліна Кабаєва втратила колишню красу. Скоріше за все, у гонитві за молодістю коханка президента Росії Володимира Путіна, робила підтяжку обличчя та інші косметологічні процедури.
Що відомо:
- Ексгімнастка Аліна Кабаєва зовні сильно змінилася, і судячи з усього, через часті "уколи краси"
- У коханки Путіна не всі пластичні операції пройшли вдало, через це у неї кривить рот, а обличчя стало більш "надутим".
Чому в Аліни Кабаєвої кривить рот і яку пластику вона робила
Відома російська спортсменка Аліна Кабаєва рідко з’являється на публіці, але кожна її поява привертає підвищену увагу. Ще з 2021 року почали говорити, що коханка Путіна зловживає "уколами краси", оскільки її зовнішність дуже змінилася.
Особливу увагу публіки привертає обличчя Кабаєвої. На фотографіях і відео, доступних у мережі, помітні зміни: рот та одна сторона обличчя ексгімнастки виглядають трохи перекошеними, начебто м’язи обмежені у русі. Користувачі мережі навіть зазначали, що це схоже на наслідки інсульту. Але з огляду на молодий вік спортсменки, можна сказати, що це скоріше зловживання косметологічними процедурами, зокрема ботоксом та філерами.
І не всі процедури виявилися вдалими, тому Кабаєва мала "надуте" обличчя, пухкі губи й скуту міміку. Ходили чутки, що їй довелося виправляти наслідки пластики протягом року.
Влітку 2025 року російський артист Микола Цискарідзе поділився рідкісною фотографією в компанії Аліни Кабаєвій, яка також привернула багато уваги. У мережі писали, що гімнастка зовсім не схожа на себе, оскільки зіпсувала колишню красу ботоксом та іншими ін’єкціями.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Кабаєва, коли познайомилася з Путіним. Вона була ще насправді дитиною.