Рус

"Натягнула" обличчя і втратила колишню красу: як змінилася зовнішність коханки Путіна Кабаєвої (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Аліна Кабаєва Новина оновлена 17 жовтня 2025, 17:49
Аліна Кабаєва. Фото Колаж "Телеграфу"

Обличчя Кабаєвої стало "натягнутим" та об’ємним

Відома спортсменка Аліна Кабаєва, колишнього нареченого якої шукають спецслужби Путіна, сильно змінилася зовні. Судячи з "надутого" обличчя, колишня гімнастка не нехтує косметологічними процедурами.

Що потрібно знати:

  • Російська гімнастка Аліна Кабаєва зовні сильно змінилася через "уколи краси"
  • Коханка Путіна, ймовірно, робила підтяжку та інші маніпуляції зі своїм обличчям

Аліна Кабаєва стала відомою спортсменкою ще у підлітковому віці, її ім’я голосно звучало завдяки яскравим перемогам та видатному таланту. Тоді дівчина могла похвалитися не лише спортивними здобутками, а й привабливою зовнішністю.

Аліна Кабаєва в молодості
Аліна Кабаєва в молодості

Аліна мала виразне обличчя з округлими рисами, живі очі й м’які щічки, які надавали їй чарівності. І навіть попри напружені тренування, вона залишалася жіночною і не забувала робити акцент на собі яскравим макіяжем.

Аліна Кабаєва
Як змінилася особа Аліні Кабаєвої

Але після завершення спортивної кар’єри Аліна вирішила спробувати себе у політиці та кардинально змінила образ. Її імідж став більш стриманим та далеко не завжди стильним.

Аліна Кабаєва
Аліна Кабаєва після завершення спортивної кар’єри

Однак багато хто все більше уваги звертав на зміни в її зовнішності. Згодом Кабаєву стало не впізнати — її обличчя стало "натягнутим", об’ємним і це надавало рисам неприродності. Губи гімнастки виглядали пухкішими, а міміка — скутою. Саме тоді з’явилися чутки про невдалу пластичну операцію, яку нібито довелося виправляти протягом року.

Як змінилася зовнішність Аліни Кабаєвої
Як змінилася зовнішність Аліни Кабаєвої

Кожен новий вихід Кабаєвій став приводом для обговорень. На знімках в мережі можна помітити, що її обличчя дійсно виглядає припухлим і "попливло", в мережі нерідко зазначали, що від колишньої красуні нічого не залишилося.

Аліна Кабаєва
Аліна Кабаєва до та після "уколів краси"

Хоча за словами пластичного хірурга Дмитра Слоссера, Кабаєва не робила серйозних пластичних операцій, а лише зловживала ін’єкційними процедурами, зокрема філерами та гіалуроновою кислотою. Саме вони, як вважає фахівець, змінили її зовнішність.

Аліна Кабаєва
Аліна Кабаєва дуже зовні змінилася

У неї від природи широке обличчя та щільна структура кісток. На тлі вікових змін та надлишку "уколів краси" вийшло обличчя з ефектом місяця — гладке, але без природної виразності.

Дмитро Слосер

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Кабаєва, коли познайомилася з Путіним. Вона була ще дитиною.

Теги:
#Росія #Зовнішність #Пластика #Аліна Кабаєва