Обличчя Кабаєвої стало "натягнутим" та об’ємним

Відома спортсменка Аліна Кабаєва, колишнього нареченого якої шукають спецслужби Путіна, сильно змінилася зовні. Судячи з "надутого" обличчя, колишня гімнастка не нехтує косметологічними процедурами.

Що потрібно знати:

Російська гімнастка Аліна Кабаєва зовні сильно змінилася через "уколи краси"

Коханка Путіна, ймовірно, робила підтяжку та інші маніпуляції зі своїм обличчям

Аліна Кабаєва стала відомою спортсменкою ще у підлітковому віці, її ім’я голосно звучало завдяки яскравим перемогам та видатному таланту. Тоді дівчина могла похвалитися не лише спортивними здобутками, а й привабливою зовнішністю.

Аліна Кабаєва в молодості

Аліна мала виразне обличчя з округлими рисами, живі очі й м’які щічки, які надавали їй чарівності. І навіть попри напружені тренування, вона залишалася жіночною і не забувала робити акцент на собі яскравим макіяжем.

Як змінилася особа Аліні Кабаєвої

Але після завершення спортивної кар’єри Аліна вирішила спробувати себе у політиці та кардинально змінила образ. Її імідж став більш стриманим та далеко не завжди стильним.

Аліна Кабаєва після завершення спортивної кар’єри

Однак багато хто все більше уваги звертав на зміни в її зовнішності. Згодом Кабаєву стало не впізнати — її обличчя стало "натягнутим", об’ємним і це надавало рисам неприродності. Губи гімнастки виглядали пухкішими, а міміка — скутою. Саме тоді з’явилися чутки про невдалу пластичну операцію, яку нібито довелося виправляти протягом року.

Як змінилася зовнішність Аліни Кабаєвої

Кожен новий вихід Кабаєвій став приводом для обговорень. На знімках в мережі можна помітити, що її обличчя дійсно виглядає припухлим і "попливло", в мережі нерідко зазначали, що від колишньої красуні нічого не залишилося.

Аліна Кабаєва до та після "уколів краси"

Хоча за словами пластичного хірурга Дмитра Слоссера, Кабаєва не робила серйозних пластичних операцій, а лише зловживала ін’єкційними процедурами, зокрема філерами та гіалуроновою кислотою. Саме вони, як вважає фахівець, змінили її зовнішність.

Аліна Кабаєва дуже зовні змінилася

У неї від природи широке обличчя та щільна структура кісток. На тлі вікових змін та надлишку "уколів краси" вийшло обличчя з ефектом місяця — гладке, але без природної виразності. Дмитро Слосер

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Кабаєва, коли познайомилася з Путіним. Вона була ще дитиною.