Майже 20 років Аліна Кабаєва залишається у статусі коханки

Російський президент Володимир Путін розлучився з дружиною Людмилою ще у 2013 році, хоча чутки про його роман із гімнасткою Аліною Кабаєвою з’явилися задовго до цього. Проте спортсменка, мабуть, так і не дочекалася офіційної пропозиції руки та серця.

"Телеграф" вирішив нагадати, що відомо про роман Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої. Ми дізналися, що диктатор говорив про своє одруження.

Чому Путін не одружився з Аліною Кабаєвою

Володимир Путін завжди тримав особисте життя в секреті й ніколи офіційно не підтверджував роман із колишньою російською гімнасткою Аліною Кабаєвою. Однак чутки про їхні стосунки з’явилися ще у 2008 році й з того часу регулярно обростали новими деталями.

Володимир Путін та Аліна Кабаєва

Вперше про весілля Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої написало видання "Московський кореспондент", зазначивши, що пара збирається одружитися на Трійцю в царському палаці в Санкт-Петербурзі.

Путін жодного разу не підтверджував свій роман із Кабаєвою

Російський президент спростував цю інформацію, а незабаром видання було закрите. Але питання про весілля з боку преси не припинялися.

На одній із пресконференцій в Італії Путіну поставили незручне питання про весілля з Кабаєвою, на що він відповів, що йому подобаються усі російські жінки:

Думаю, ніхто не образиться, якщо я скажу, що російські жінки найкрасивіші. І якщо хтось може скласти їм конкуренцію, то це лише італійки Володимир Путін

У 2018 році на одному із заходів диктатора знову запитали, коли й з ким він одружиться, але конкретної відповіді не було. Він лише сказав:

Як порядна людина колись я мушу це зробити Володимир Путін

Ймовірно, Путін після розлучення передумав одружуватися з російською гімнасткою, оскільки побоявся публічності. Він наголошував, що суспільство має право знати, як живуть люди, які займаються публічною діяльністю, але є обмеження щодо приватного життя.

Путін передумав одружуватися з Кабаєвою

Я завжди негативно ставився до тих, хто зі своїм грипозним носом та еротичними фантазіями лізе в чуже життя Володимир Путін

Що відомо про роман Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої

Перша публічна зустріч гімнастки Аліни Кабаєвої та президента Росії відбулася у 2001 році. Це був захід, присвячений успішному виступу російської збірної з художньої гімнастики на чемпіонаті світу в Іспанії.

Аліна Кабаєва вперше познайомилася з Путіним у 2001 році

Але чутки про їхній роман, за даними ЗМІ, з’явилися через кілька років. Вони спалахнули з новою силою у 2013 році, коли Путін особисто вручив Кабаєвій нагороду за заслуги у спорті. З того моменту вже майже 20 років Аліна Кабаєва залишається у статусі коханки російського президента.

За даними ЗМІ, колишня гімнастка народила Путіну двох дітей. Нову родину диктатор ретельно оберігав від публіки та ховав у Швейцарії. Однак ця країна зайняла жорстку позицію щодо Росії, коли та розпочала повномасштабну війну проти Уашої країни.

Як зараз виглядає коханка Путіна Аліна Кабаєва

Як стверджують журналісти-розслідувачі з центру "Досьє", Кабаєва народила Путіну двох синів: Івана та Володимира. Діти диктатора живуть за документами прикриття та ізольовані від зовнішнього світу.