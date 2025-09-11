Рус

Збирався, але передумав? Чому Путін не одружився з Кабаєвою і що відомо про їхній роман

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чому Володимир Путін не одружився з гімнасткою Кабаєвою Новина оновлена 11 вересня 2025, 16:11
Чому Володимир Путін не одружився з гімнасткою Кабаєвою. Фото Колаж "Телеграфа", фото Getty Images

Майже 20 років Аліна Кабаєва залишається у статусі коханки

Російський президент Володимир Путін розлучився з дружиною Людмилою ще у 2013 році, хоча чутки про його роман із гімнасткою Аліною Кабаєвою з’явилися задовго до цього. Проте спортсменка, мабуть, так і не дочекалася офіційної пропозиції руки та серця.

"Телеграф" вирішив нагадати, що відомо про роман Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої. Ми дізналися, що диктатор говорив про своє одруження.

Чому Путін не одружився з Аліною Кабаєвою

Володимир Путін завжди тримав особисте життя в секреті й ніколи офіційно не підтверджував роман із колишньою російською гімнасткою Аліною Кабаєвою. Однак чутки про їхні стосунки з’явилися ще у 2008 році й з того часу регулярно обростали новими деталями.

Володимир Путін та Аліна Кабаєва
Володимир Путін та Аліна Кабаєва

Вперше про весілля Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої написало видання "Московський кореспондент", зазначивши, що пара збирається одружитися на Трійцю в царському палаці в Санкт-Петербурзі.

Володимир Путін та Аліна Кабаєва
Путін жодного разу не підтверджував свій роман із Кабаєвою

Російський президент спростував цю інформацію, а незабаром видання було закрите. Але питання про весілля з боку преси не припинялися.

На одній із пресконференцій в Італії Путіну поставили незручне питання про весілля з Кабаєвою, на що він відповів, що йому подобаються усі російські жінки:

Думаю, ніхто не образиться, якщо я скажу, що російські жінки найкрасивіші. І якщо хтось може скласти їм конкуренцію, то це лише італійки

Володимир Путін

У 2018 році на одному із заходів диктатора знову запитали, коли й з ким він одружиться, але конкретної відповіді не було. Він лише сказав:

Як порядна людина колись я мушу це зробити

Володимир Путін

Ймовірно, Путін після розлучення передумав одружуватися з російською гімнасткою, оскільки побоявся публічності. Він наголошував, що суспільство має право знати, як живуть люди, які займаються публічною діяльністю, але є обмеження щодо приватного життя.

Путін передумав одружуватися з Кабаєвою
Путін передумав одружуватися з Кабаєвою

Я завжди негативно ставився до тих, хто зі своїм грипозним носом та еротичними фантазіями лізе в чуже життя

Володимир Путін

Що відомо про роман Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої

Перша публічна зустріч гімнастки Аліни Кабаєвої та президента Росії відбулася у 2001 році. Це був захід, присвячений успішному виступу російської збірної з художньої гімнастики на чемпіонаті світу в Іспанії.

Аліна Кабаєва та Путін
Аліна Кабаєва вперше познайомилася з Путіним у 2001 році

Але чутки про їхній роман, за даними ЗМІ, з’явилися через кілька років. Вони спалахнули з новою силою у 2013 році, коли Путін особисто вручив Кабаєвій нагороду за заслуги у спорті. З того моменту вже майже 20 років Аліна Кабаєва залишається у статусі коханки російського президента.

За даними ЗМІ, колишня гімнастка народила Путіну двох дітей. Нову родину диктатор ретельно оберігав від публіки та ховав у Швейцарії. Однак ця країна зайняла жорстку позицію щодо Росії, коли та розпочала повномасштабну війну проти Уашої країни.

Як зараз виглядає коханка Путіна Аліна Кабаєва
Як зараз виглядає коханка Путіна Аліна Кабаєва

Як стверджують журналісти-розслідувачі з центру "Досьє", Кабаєва народила Путіну двох синів: Івана та Володимира. Діти диктатора живуть за документами прикриття та ізольовані від зовнішнього світу.

Теги:
#Весілля #Володимир Путін #Особисте життя #Аліна Кабаєва