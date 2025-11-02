Укр

Как будто после инсульта: почему у Кабаевой перекошен рот и какую пластику она делала (фото)

Катерина Любимова
Алина Кабаева
Алина Кабаева. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кабаева не пренебрегала "уколами красоты"

Российская спортсменка Алина Кабаева утратила былую красоту. Вероятно, в погоне за молодостью, любовница президента России Владимира Путина делала подтяжку лица и другие косметологические процедуры.

Что известно:

  • Экс-гимнастка Алина Кабаева внешне сильно изменилась, и судя по всему, из-за частых "уколов красоты"
  • У любовницы Путина не все пластические операции прошли удачно, из-за этого у нее кривит рот, а лицо стало более "надутым"

Почему у Алины Кабаевой кривит рот и какую пластику она делала

Известная российская спортсменка Алина Кабаева редко появляется на публике, но каждый ее выход в свет привлекает повышенное внимание. Еще с 2021 года начали говорить, что любовница Путина злоупотребляет "уколами красоты", поскольку ее внешность сильно изменилась.

Алина Кабаева
У Алины Кабаевой перекошен рот

Особое внимание публики привлекает лицо Кабаевой. На фотографиях и видео, доступных в сети, заметны изменения: рот и одна сторона лица экс-гимнастки выглядят слегка перекошенными, как будто мышцы ограничены в движении. Пользователи сети даже отмечали, что это похоже на последствия инсульта. Но учитывая молодой возраст спортсменки, можно сказать, что это скорее злоупотребление косметологическими процедурами, в частности ботоксом и филлерами.

Как изменилась Алина Кабаева
Как изменилась Алина Кабаева

И не все процедуры оказались удачными, поэтому у Кабаевой было "надутое" лицо, пухлые губы и скованная мимика. Ходили слухи, что ей пришлось исправлять последствия пластики на протяжение года.

Алина Кабаева
Алина Кабаева злоупотребляет "уколами красоты"

Летом 2025 года российский артист Николай Цискаридзе поделился редкой фотографией в компании Алины Кабаевой, которая также привлекла много внимания. В сети писали, что гимнастка совсем не похожа на себя, поскольку испортила былую красоту ботоксом и другими инъекциями.

Алина Кабаева
Алина Кабаева сильно изменилась
Алина Кабаева
Алина Кабаева утратила былую красоту

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Кабаева, когда познакомилась с Путиным. Она была еще по сути ребенком.

