У синів Путіна та Кабаєвої нова "мама"? Що за жінка називає себе нею і чому (фото)

Діти Путіна і Кабаєвої мають асистентку, яка називає себе їхньою матір’ю

Чутки про те, що коханка Путіна Аліна Кабаєва має двох дітей від нього, ходять давно. Як з’ясували журналісти, хлопчиків звуть Іван та Володимир і народилися вони у 2015 та 2019 році відповідно. Однак у сім’ї працює жінка на ім’я Олеся Федіна, яка представляється їхньою матір’ю.

Журналісти видання "Досьє" з посиланням на свої джерела з’ясували, що Путін і Кабаєва мають двох синів. Вони живуть в ізоляції, рідко з’являються на людях і завжди знаходяться в оточенні нянь, гувернанток та під охороною.

Блондинка праворуч на фото від Кабаєвої – це Олеся Федіна

За даними видання, діти Путіна Іван та Володимир разом із Кабаєвою живуть у його резиденції на Валдаї, а також часто проводять час у його апартаментах в Сочі та Криму. Поруч із ними завжди повно обслуговуючого персоналу. А вчителів для дітей Путіна шукають за кордоном, особливо у ПАР.

Виявилося, що для нових працівників мамою хлопчиків представляється жінка на ім’я Олеся Федіна, яка є двоюрідною сестрою Аліни Кабаєвої. Вона особисто знайомиться з гувернерами чи вчителями. Сама ж Кабаєва намагається дотримуватися конспірації.

Путін і Кабаєва вже понад 20 років у відносинах

Зазначимо, що Кабаєва познайомилася з Путіним у 2001 році під час вечірки, яку влаштувала тренер Ірина Вінер із приводу вдалого виступу російської збірної на чемпіонаті світу в Іспанії. На той момент гімнастці було близько 18 років. Говорять, що юна спортсменка цілий вечір спілкувалася з Путіним. Нібито з того часу у них і почалися романтичні стосунки. А вже 2015 року Кабаєва народила президенту РФ першого сина Івана.

Путін та Кабаєва познайомилися у 2001 році

