"Є критичні точки": як Україна може влаштувати блекаут в Росії та до чого це призведе

Російська електромережа побудована в СРСР і має свої особливості

Створити блекаут в Росії трохи легше, ніж в Україні, адже там є певна особливість електромережі. Однак такі відключення світла через обстріли навряд чи викличуть суспільне обурення проти влади очільника РФ Володимира Путіна.

Про це "Телеграфу" розповів Олексій Оржель, колишній міністр енергетики та захисту довкілля України. За його словами, росіяни не настільки активний народ, щоб виходити на вулиці та вимагати відставки Путіна через блекаут.

Що треба знати:

Електромережа Росії створена в радянські часи та досить розгалужена

Україна може влаштувати блекаут в Росії, але він не дасть потрібного результату

За словами Оржеля, блекаут може створити соціальну напругу у суспільстві, але він не буде досить ефективним в Росії. Адже росіяни не той народ, що зараз вийде на вулиці та вимагатиме відставки Путіна. Навпаки удари по енергетиці можуть мати протилежний ефект.

Адже, враховуючи ступінь пропаганди Кремля, цілком можна очікувати, що це призведе до закріплення того, хто ворог. Тобто, Україна влаштувавши блекаут, навпаки дасть Москві додаткову платформу для нових байок та просування наративів Путіна.

"Російська мережа була побудована в радянські часи, вона набагато більше розгалужена і слабша у порівнянні з українською. Там є критичні точки в системі, які можуть створювати блекаути", — каже Оржель

Він також додав, що наразі Україна може пройти цю зиму більш-менш спокійно. Вже видно, що відключень не уникнути, але наразі електромережа більш підготовлена, ніж у 2022-2023 роках. Тому українцям слід запастись терпінням і з розумінням ставитись до відключень світла.

