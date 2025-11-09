Рус

Прийняв естафету від Воронежа? У Таганрозі палає електропідстанція (фото)

Марія Назарова
Таганрог, вибух Новина оновлена 09 листопада 2025, 12:50
Таганрог, вибух. Фото Колаж "Телеграфу"

У місті немає електропостачання та води

У неділю, 9 листопада, у російському Таганрозі пролунав вибух. В результаті спалахнула електропідстанція, у місті немає світла та води.

Що потрібно знати:

  • У Таганрозі пролунав вибух на електропідстанції
  • В інтернеті пишуть, що горить трансформатор на підстанції 110/35/6 кВ Т-25
  • У місті немає світла та води після вибуху

За інформацією Міністерства з надзвичайних ситуацій, вибух стався на електропідстанції у Таганрозі. Площа пожежі складає 30 квадратів, постраждалих немає.

У мережі пишуть, що, за попередніми даними, горить трансформатор на об’єкті інфраструктури "Електрична підстанція 110/35/6 кВ Т-25".

Про аварійне відключення високовольтної лінії інформує глава Таганрога Світлана Камбулова. За її словами, у низці районів міста відсутнє електропостачання.

Тим часом місцеві жителі повідомляють, що світла немає у всьому місті. Електрика разом із водою зникла одразу після вибуху.

Також інтернет-користувачі обурені тим, що не можуть додзвонитися на 112, щоб уточнити терміни відновлення водо- та електропостачання.

Нагадаємо, минулої ночі вибухи лунали на теплоцентралі у Воронежі, а 8 листопада внаслідок ракетного удару понад 20 тисяч мешканців Бєлгорода та району залишилися без благ цивілізації. На останній діючій ТЕЦ "Луч" було пошкоджено газотурбінні установки, які виробляли електрику.

