Прийняв естафету від Воронежа? У Таганрозі палає електропідстанція (фото)
У місті немає електропостачання та води
У неділю, 9 листопада, у російському Таганрозі пролунав вибух. В результаті спалахнула електропідстанція, у місті немає світла та води.
Що потрібно знати:
- У Таганрозі пролунав вибух на електропідстанції
- В інтернеті пишуть, що горить трансформатор на підстанції 110/35/6 кВ Т-25
- У місті немає світла та води після вибуху
За інформацією Міністерства з надзвичайних ситуацій, вибух стався на електропідстанції у Таганрозі. Площа пожежі складає 30 квадратів, постраждалих немає.
У мережі пишуть, що, за попередніми даними, горить трансформатор на об’єкті інфраструктури "Електрична підстанція 110/35/6 кВ Т-25".
Про аварійне відключення високовольтної лінії інформує глава Таганрога Світлана Камбулова. За її словами, у низці районів міста відсутнє електропостачання.
Тим часом місцеві жителі повідомляють, що світла немає у всьому місті. Електрика разом із водою зникла одразу після вибуху.
Також інтернет-користувачі обурені тим, що не можуть додзвонитися на 112, щоб уточнити терміни відновлення водо- та електропостачання.
Нагадаємо, минулої ночі вибухи лунали на теплоцентралі у Воронежі, а 8 листопада внаслідок ракетного удару понад 20 тисяч мешканців Бєлгорода та району залишилися без благ цивілізації. На останній діючій ТЕЦ "Луч" було пошкоджено газотурбінні установки, які виробляли електрику.