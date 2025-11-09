Принял эстафету от Воронежа? В российском Таганроге пылает электроподстанция (фото)

В городе нет электроснабжения и воды

В воскресенье, 9 ноября, в российском Таганроге прозвучал взрыв. В результате загорелась электроподстанция, в городе нет света и воды.

Что нужно знать:

В Таганроге прозвучал взрыв на электроподстанции

В интернете пишут, что горит трансформатор на подстанции 110/35/6 кВ Т-25

В городе нет света и воды после взрыва

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел на электроподстанции в Таганроге. Площадь пожара составляет 30 квадратов, пострадавших нет.

В сети пишут, что по предварительным данным, горит трансформатор на объекте инфраструктуры "Электрическая подстанция 110/35/6 кВ Т-25".

В Таганроге горит электроподстанция 9 ноября 2025

Об аварийном отключении высоковольтной линии информирует глава Таганрога Светлана Камбулова. По ее словам, в ряде районов города отсутствует электроснабжение.

Между тем местные жители сообщают, что света нет во всем городе. Электричество вместе с водой исчезло сразу после взрыва.

Также интернет-пользователи возмущены тем, что не могут дозвониться на 112, чтобы уточнить срока восстановления водо- и электроснабжения.

Напомним, прошедшей ночью взрывы гремели на теплоцентрали в Воронеже, а 8 ноября в результате ракетного удара более 20 тысяч жителей Белгорода и района остались без благ цивилизации. На последней действующей ТЭЦ "Луч" были повреждены газотурбинные установки, которые вырабатывали электричество.