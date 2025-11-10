Пєсков зухвало висловився про Україну та умови завершення війни

Спікер Кремля видав чергову порцію брехливих заяв

Прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков вийшов з лицемірними заявами щодо бажання Росії завершити війну проти України. Також він згадав міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, що зник з публічного простору.

Що треба знати:

Пєсков видав чергову порцію брехливих заяв про бажання РФ припинити війну, але треба досягнути "поставлених завдань"

Він брехливо заявив, що в Україні нібито зростає кількість тих, хто готовий на мир на умовах Росії

Також Пєсков знову пообіцяв, що Лавров з'явиться у публічному просторі

Про нібито зацікавленість РФ у припиненні війни

Пєсков, якого цитують росЗМІ, заявив, що РФ нібито хотіла б "завершити конфлікт в Україні якнайшвидше" (свою війну проти України у Росії називають "конфлікт в Україні). Однак, додав прессекретар глави Кремля, "важливо досягти початково поставлених завдань".

Він також поділився очікуваннями Кремля, що кількість прихильників миру "на умовах Росії" в Україні зростатиме, додавши "незважаючи на заляканість суспільства". Ймовірно, думки про заляканість у Пєскова виникли через тотальний страх людей у РФ йти наперекір владі.

Пєсков не забув звично додати, що Росія нібито "продовжує залишатися відкритою для політико-дипломатичного шляху врегулювання в Україні, цей варіант кращий". Висловився він й щодо фронту, заявивши, що ситуація динамічна та нібито говорить про "погіршення ситуації" для Сил Оборони України.

Спікер Кремля торкнувся підготовки візиту до РФ президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва. Він заявив, що Путін проінформує його про події на фронтах та врегулювання. Москва, нібито, "високо цінує" готовність Астани сприяти процесу врегулювання російсько-української війни.

Цілі Росії у війні проти України

На початку повномасштабної війни влада Росії називала її метою "денацифікацію" та "демілітаризацію" України. Ці терміни й зараз лунають, хоча й значно рідше.

Кремль багато разів міняв "цілі". З останнього — Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від усіх територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які РФ назвала "своїми", навіть попри те, що не контролює їх повністю.

Про зникнення Лаврова

Наприкінці минулого тижня Пєсков вже спростовував чутки, що Лавров "впав" у немилість Путіна. Проте на публіці той так і не з'явився. Тепер прессекретар Путіна заявив, що публікації про зникнення Лаврова "хибні" та пообіцяв: "Ви побачите міністра".

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно Путін знову забрехався на рівному місці про улюблений "Орєшнік".