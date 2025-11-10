Песков дерзко высказался об Украине и условиях завершения войны

Спикер Кремля выдал очередную порцию лживых заявлений

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков вышел с лицемерными заявлениями по поводу желания России завершить войну против Украины. Также он упомянул министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, пропавшего из публичного пространства.

Что нужно знать:

Песков выдал очередную порцию лживых заявлений о желании РФ прекратить войну, но нужно добиться "поставленных задач"

Он лживо заявил, что в Украине якобы растет количество готовых на мир на условиях России

Также Песков снова пообещал, что Лавров появится в публичном пространстве

О якобы заинтересованности РФ в прекращении войны

Песков, которого цитируют росСМИ, заявил, что РФ якобы хотела бы "завершить конфликт в Украине как можно быстрее" (свою войну против Украины в России называют "конфликт в Украине"). Однако, добавил пресс-секретарь главы Кремля, "важно достичь первоначально поставленных задач".

Он также поделился ожиданиями Кремля, что количество сторонников мира "на условиях России" в Украине будет расти, добавив "несмотря на запуганность общества". Вероятно, мысли о запуганности у Пескова возникли из-за тотального страха людей в РФ идти наперекор властям.

Песков не забыл привычно добавить, что Россия якобы "продолжает оставаться открытой для политико-дипломатического пути урегулирования в Украине, этот вариант лучше". Высказался он и по поводу фронта, заявив, что ситуация динамичная и якобы говорит об "ухудшении ситуации" для Сил Обороны Украины.

Спикер Кремля затронул подготовку визита в РФ президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева. Он заявил, что Путин проинформирует его о событиях на фронтах и урегулировании. Москва якобы "высоко ценит" готовность Астаны способствовать процессу урегулирования российско-украинской войны.

Цели России в войне против Украины

В начале полномасштабной войны власти России называли ее целью "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины. Эти термины и сейчас звучат, хотя и гораздо реже.

Кремль много раз менял "цели". Из последнего Путин требует, чтобы Украина отказалась от всех территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые РФ назвала "своими", даже несмотря на то, что не контролирует их полностью.

Об исчезновении Лаврова

В конце прошлой недели Песков уже опровергал слухи, что Лавров "впал" в немилость Путина. Однако на публике он так и не появился. Теперь пресс-секретарь Путина заявил, что публикации об исчезновении Лаврова "ложны" и пообещал: "Вы увидите министра".

