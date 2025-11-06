Улюблений "кінь" Путіна пропав? Куди поскакав Лавров і чому міг впасти в немилість

Глава МЗС РФ зник із публічного простору

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виявився єдиним із постійних учасників Ради безпеки, хто не був присутнім на засіданні 5 листопада. Він також втратив роль керівника російської делегації на саміті G20. Ряд видань пише, що причиною може бути невдоволення у Кремлі підсумками його переговорів із представниками США.

Що потрібно знати:

Лавров був єдиним постійним членом Ради безпеки, який пропустив нараду 5 листопада

Глава МЗС втратив статус керівника російської делегації на саміті G20

ЗМІ припускають, що Лавров потрапив у немилість після невдалих переговорів із США

У середу, 5 листопада, президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду із постійними членами Ради безпеки. Як пише "Комерсант" із посиланням на власні поінформовані джерела, міністр закордонних справ Сергій Лавров "узгоджено був відсутній" на цьому заході. Глава МЗС був єдиним постійним членом ради, що пропустив засідання.

Раніше Лавров втратив статус глави російської делегації на саміті G20. Цього року її очолить заступник керівника адміністрації президента Максим Орєшкін. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рішення про це призначення ухвалив особисто Путін.

27 жовтня глава зовнішньополітичного відомства РФ поскаржився, що команда президента США Дональда Трампа "різко" переглянула свій підхід до врегулювання війни Росії проти України порівняно з тим, що, за його словами, звучало під час зустрічі в Анкориджі. За словами дипломата, Вашингтон насамперед вимагає припинення вогню.

Це був один з останніх публічних виступів головного дипломата Путіна. ЗМІ обґрунтовано припускають, що Лавров, схоже, потрапив в опалу глави Кремля після невдалої розмови з держсекретарем США Марко Рубіо. Саме після цієї бесіди було скасовано саміт президентів Росії та США в Будапешті та запроваджено санкції США проти "Роснафти" і "Лукойлу".

Ланцюжок невипадкових подій може свідчити не лише про втрату довіри Путіна Лавровим як главу МЗС, а й про перерозподіл впливу між відомствами у російській зовнішній політиці.

Нагадаємо, 21 жовтня Сергій Лавров заявив, що Російська Федерація проти негайного припинення вогню в Україні по лінії бойового зіткнення.