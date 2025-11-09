Росіяни загрожують Заходу заходами у відповідь

Сполучені Штати Америки нібито пообіцяли Росії, що зможу змусити президента Володимира Зеленського погодитися на мир. Однак із цим у них "відбулися труднощі".

Що потрібно знати:

Як заявляє Лавров, діалог між Москвою та Вашингтоном поступово налагоджується, але його темпи відстають від вимог поточного моменту

Лавров пригрозив дзеркальною відповіддю Заходу у разі конфіскації активів

Глава МЗС назвав нібито умови завершення війни

Таку заяву зробила голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров під час спілкування із журналістами.

Також він назвав нібито умови завершення війни:

" …Завершення війни, на наш погляд, неможливе без урахування російських інтересів та викорінення його першопричин", – висловився Лавров.

Інші заяви Лаврова

"Діалог Росії та США з двосторонніх питань йде, але не так швидко, як хотілося б"

"Легального способу вилучення заморожених російських активів не існує. Такі дії — відкритий обман і грабіж"

Конфіскація заморожених активів РФ, мовляв, не врятує Україну і вона нібито не зможе повернути жодні борги. Він пообіцяв "адекватну відповідь" на спроби "крадіжки" свого майна: "У Брюсселі та інших західних столицях ще можуть опритомніти та відмовитися від запланованої авантюри".

За словами Лаврова, Анкориджські домовленості Росії та США не ставлять під сумнів підсумок псевдореферендумів 2014 та 2022 років. Ніхто не ставить під питання територіальну цілісність Росії та нібито вибір мешканців Криму, Донбасу та інших захоплених територій України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Кремлі прокоментували чутки, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров потрапив в опалу глави Росії Володимира Путіна.