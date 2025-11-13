Зраджував Кабаєвій з неповнолітньою? Як виглядає "таємна" коханка Путіна (фото)

Путін побачив дівчину на фотографії календаря

Президент Росії Володимир Путін, за спиною російської фігуристки Аліни Кабаєвої, крутив роман із неповнолітньою дівчиною Алісою Харчевою. Незабаром молода коханка опинилася в оточенні наближених до влади людей та отримала у Москві елітну квартиру.

Що відомо:

Володимир Путін мав неповнолітню коханку Аліну Харчеву, яку він побачив на фотографії в календарі

Дівчина часто приїжджала до Путіна, за що отримала елітну нерухомість і допомогла в кар’єрі своєму батькові

Про це йдеться у дослідженні "Проєкту" під назвою "Батьки та діди". Стали відомі цікаві факти про молоду коханку російського диктатора.

Що відомо про неповнолітню коханку Путіна

У 2005 році в Росії процвітав молодіжний рух "Наші", створений на підтримку Володимира Путіна та його політичного курсу. Учасники організації всіляко намагалися догодити йому при кожній нагоді.

Саме керівництво "нашистів" підготувало для Путіна на 58-річчя незвичайний подарунок — календар із фотографіями дівчат в еротичній білизні. Серед моделей були дев’ять студенток журфаку МДУ, дві випускниці та одна 17-річна абітурієнтка, якій у той рік не вдалося вступити – Аліса Харчева.

Аліса Харчева у 17 років стала коханкою Путіна

Цей подарунок припав до душі імениннику, і на сторінках журналу Путін відразу ж помітив неповнолітню Алісу. Через деякий час дівчині зателефонували та запросили на зустріч до заміської резиденції прем’єра у Ново-Огарьово.

Відтоді візити Аліси до Путіна стали регулярними. Вони збігалися з від’їздами з резиденції Аліни Кабаєвої, яка вже вважалася його основною коханкою, а формальна дружина Людмила на той час уже не жила з прем’єром.

Аліса Харчева часто приїжджала до Путіна

Роман Путіна з неповнолітньою дівчиною ретельно приховували, проте сама Аліса з’являлася на публіці й навіть брала участь у конкурсі "Міс Росія", де завдяки підтримці "нашистів" потрапила до фіналу.

Щобільше, перед кожною новою поїздкою до Путіна "нашисти" просили Алісу передати прем’єру різні прохання та ініціативи, але жодна з них у результаті не була реалізована.

Аліса Харчева на конкурсі "Міс Росія"

У 2015 році Аліса отримала елітну квартиру в Москві від Григорія Баєвського — людини, пов’язаної з другом Путіна Аркадієм Ротенбергом. Приблизно через рік їхні стосунки з Путіним закінчилися, а "Наші" остаточно вибули з довіри керівництва країни.

Аліса Харчева отримала елітну квартиру у Москві

Інтимні стосунки з президентом Росії вплинули й на батька Аліси, який був хокеїстом московського "Динамо", а після завершення кар’єри потрапив на роботу до Володимира Табака. Саме ця людина вигадала ідею еротичного календаря для подарунка Путіну, помітила серед студенток Алісу і близько спілкувалася з керівництвом "нашистів". Згодом Табак зміг просунутися у Кремлі та працював у виборчому штабі Путіна.

Володимир Табак

