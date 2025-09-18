Маленькі слабкості Путіна: що відомо про наймолодших коханок президента РФ (фото та історії знайомств)

Престарілий російський президент Володимир Путін, судячи з численних зливів та чуток, завжди мав відмінну рису характеру — його тягнуло до молоденьких. І чим більше вічний правитель РФ стоїть при владі, тим більше таких дивовижних історій про нього вилазить назовні.

"Телеграф" розповідає про найяскравіші "слабкості" президента Росії.

Маленький "подарунок" від підлеглих — неповнолітню студентку підозрюють у романі з Путіним

Найсвіжішою і найяскравішою фавориткою Путіна є Аліса Харчева. І хоча її можливий роман із президентом РФ закінчився ще у минулому десятилітті свіжа інформація про нього з’являється прямо зараз. Однією із яскравих родзинок цієї історії є вік дівчини — на момент знайомства з Путіним їй було лише 17 років.

Аліса Харчева

Як передає російське видання Агенство, ця історія описана у книзі "Цар власною персоною" Романа Баданіна та Михайла Рубіна. Автори книги в різні часи поговорили з чотирма людьми, залученими до знайомства Путіна з Харчовою. Зі слів співрозмовників випливає, що роман розпочався восени 2010 року і тривав близько року.

Як стверджується, звели Путіна з новою коханкою його ж підлеглі. Це люди пов’язані із рухом "Наші". Вони намагалися таким "подарунком" вибити собі привілеї, проте, немає даних, що їм хоч щось вдалося отримати. Понад те, після закінчення роману "Наші" ще й вибули з довіри влади.

Серед звідників: автори еротичного календаря Володимир Табак та Максим Перлін. Ідею подарувати його Путіну вони узгодили з кураторами "Наших" – Василем Якеменком, творцем руху та головою Росмолоді, а також Владиславом Сурковим, першим заступником глави адміністрації президента.

Наші — це російський молодіжний громадський політичний рух, створений адміністрацією Президента РФ шляхом реорганізації молодіжної організації "Идущие вместе", що існували в Росії в 2005—2013 роках.

Знайомство

У день 58-річчя Путіна 7 жовтня 2010 року прес-секретар "Наших" Крістіна Потупчик опублікувала календар із 12-ма напівоголеними дівчатами. Більшість із них були студентками журфаку МДУ, і лише 17-річна Харчева, чию фотографію розмістили на сторінці квітня, була абітурієнткою, якій того року не вдалося вступити до університету. Календар передали Путіну разом із контактами всіх дівчат, і речник прем’єра Дмитро Пєсков тоді публічно підтвердив факт його отримання.

Аліса Харчева

Автори книги розповідають, що запав Путін саме на Харчеву та висловив бажання познайомитися.

"Протягом місяця дівчина отримала дзвінок із Білого дому з пропозицією про зустріч із главою уряду, уточнює один із учасників тієї історії", — йдеться у матеріалі.

З того часу Харчева нібито регулярно їздила до підмосковної резиденції Путіна, а її батько, незважаючи на те, що роман закінчився лише за рік, досі отримує від Кремля гроші за мовчання. Алісі також перепало чимало подарунків від Путіна. По-перше, як з’ясувало агентство Reuters, у 2015 році вона отримала елітну квартиру в центрі Москви від Григорія Баєвського – ця людина пов’язана з другом президента Аркадієм Ротенбергом та обдаровувала інших пов’язаних з Путіним жінок, включаючи Аліну Кабаєву. По-друге, Аліса стала студенткою МДІМВ, куди її, за словами одного з співрозмовників, "вступили".

Стверджується, що нині Харчева носить прізвище свого чоловіка – Ахільгова, володіє студією засмаги у Москві. Вона продовжує спілкування зі своїми "звідниками".

Новий замінник Кабаєвої? Президент РФ не зраджує своїм уподобаням

Каміла Валієва

А ось найсвіжішою можливою фавориткою Путіна саме за хронологією останнім часом називають молоду фігуристку Камілу Валієву. У квітні 2022 року Путін провів неформальну зустріч із 16-річною спортсменкою і з того часу їхні взаємини обростають підозрілими чутками.

У день зустрічі з Путіним Каміла якраз святкувала своє 16-річчя. Президент РФ привітав юне обдарування зі святом, випив із нею шампанського та вручив подарунок – шовкову хустку. У пресі відразу почали судити, що те, як проходила ця зустріч, нагадує перше спілкування Путіна з його нинішньою коханкою, а може, вже й дружиною – гімнасткою Аліною Кабаєвою.

Каміла Валієва

Під час урочистої промови Путін помітно нервував, переступав з ноги на ногу, поплескував руками трибуною, за якою стояв, а коли говорив про талант Каміли, розплився в посмішці.

Про Камілу відомо те, що вона є російською фігуристкою, яка виступає в одиночному катанні:

Олімпійська чемпіонка у командному змаганні (2022),

чемпіонка світу серед юніорів (2020),

переможниця фіналу юніорського Гран-прі сезону 2019/2020.

Переможниця етапів Гран-прі — Skate Canada 2021 та Rostelecom Cup 2021,

переможниця турніру серії "челенджер" Finlandia Trophy 2021,

срібний призер чемпіонату Росії (2021).

Чемпіонка Росії (2022), а також чемпіонка Європи (2022).

"Така юна і така талановита, ну просто друга Кабаєва", — зазначали у ЗМІ.

Найвідоміша коханка Путіна теж була дуже юною при знайомстві

Якщо згадувати про юних коханок Путіна, то неможливо пройти повз найвідомішу — Аліну Кабаєву. І хоча зараз їй уже за 40, на момент знайомства з Путіним їй було лише 18.

Путін та Кабаєва

Кажуть, Путін та Кабаєва познайомилися у 2001 році, коли тренер Ірина Вінер вирішила відзначити вдалий виступ російської збірної на чемпіонаті світу в Іспанії, де її спортсменки виграли усі золоті медалі. Кабаєва тоді весь вечір розважала Путіна та розповідала йому про художню гімнастику.

З 2002 по 2006 рік Аліна зустрічалася з капітаном міліції Давидом Муселіані. На той час він працював заступником начальника по роботі з особовим складом ОВС "Пресненське" міста Москви і був одружений, але Аліну це не зупиняло. Подейкували, пара навіть планувала одружитися (після розлучення Муселіані), але у 2006 році стосунки закінчилися. Цілком можливо, тому що Аліна вже була захоплена Путіним.

У квітні 2008 року "Московський кореспондент" повідомив, що Кабаєва заручена з президентом РФ Володимиром Путіним. Щоправда, інформацію швидко спростували, а газету закрили. У наступні роки і до сьогодні статус відносин Кабаєвої та Путіна, а також наявність у них спільних дітей стали предметами спекуляцій та дискусій.

Кабаєва носить обручку на безіменному пальці, носить на безіменному пальці обручку, яка зазвичай свідчить про заміжжя

Достовірно не відомо, скільки ж дітей народила Путіну Кабаєва, хтось каже — двоє хлопчиків та дві дівчинки, хтось каже сини та донька.

З прибиральниці в багачку — любов глави РФ до молоденьких може змінювати життя

Світлана Кривоногих

Ще однією можливою коханкою Путіна називають Світлану Кривоногих. Їй під час можливого роману було за 20. Примітно, що дівчина спочатку була простою петербурзькою студенткою і підробляла прибиральницею.

Але її кар’єра різко пішла вгору в середині 90-х, коли дівчина раптово змінила спосіб життя. За нею, як подейкують, став доглядати "високопосадовець з уряду Петербурга". А в середині 1990-х років Володимир Путін справді обіймав помітну посаду в адміністрації міста.

У 2003 році у Світлани народилася донька, але в документах її батько не вказаний, проте по батькові дівчинки була Володимирівна. А сама дитина деяким видалася дуже схожою на Путіна.

Світлана Кривоногих

Цікаво, що тепер Кривоногих є однією з найбагатших жінок Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коханка Путіна Кабаєва нарвалася на критику від росіян.