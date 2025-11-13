Изменял Кабаевой с несовершеннолетней? Как выглядит "тайная" любовница Путина (фото)

Путин увидел девушку на фотографии календаря

Президент России Владимир Путин, за спиной российской фигуристки Алины Кабаевой, крутил роман с несовершеннолетней девушкой Алисой Харчевой. Вскоре молодая любовница оказалась в окружении приближенных к власти людей и получила в Москве элитную квартиру.

Что известно:

У Владимира Путина была несовершеннолетняя любовница Алина Харчева, которую он увидел на фотографии в календаре

Девушка часто приезжала к Путину, за что обзавелась элитной недвижимостью и помогла в карьере своему отцу

Об этом говорится в исследовании "Проекта" под названием "Отцы и деды". Стали известны интересные факты о молодой любовнице российского диктатора.

Что известно о несовершеннолетней любовнице Путина

В 2005 году в России процветало молодежное движение "Наши", созданное в поддержку Владимира Путина и его политического курса. Участники организации всячески старались угодить ему при каждом удобном случае.

Именно руководство "нашистов" подготовило для Путина на 58-летие необычный подарок — календарь с фотографиями девушек в эротическом белье. Среди моделей были девять студенток журфака МГУ, две выпускницы и одна 17-летняя абитуриентка, которой в тот год не удалось поступить — Алиса Харчева.

Алиса Харчева в 17 лет стала любовницей Путина

Этот подарок пришелся имениннику по душе, и на страницах журнала Путин сразу же приметил несовершеннолетнюю Алису. Через некоторое время девушке позвонили и пригласили на встречу в загородную резиденцию премьера в Ново-Огарево.

С того момента визиты Алисы к Путину стали регулярными. Они совпадали с отъездами из резиденции Алины Кабаевой, которая уже считалась его основной любовницей, а формальная жена Людмила к тому времени уже не жила с премьером.

Алиса Харчева часто приезжала к Путину

Роман Путина с несовершеннолетней девушкой тщательно скрывался, однако сама Алиса появлялась на публике и даже участвовала в конкурсе "Мисс Россия", где благодаря поддержке "нашистов" попала в финал.

Более того, перед каждой новой поездкой к Путину "нашисты" просили Алису передать премьеру различные просьбы и инициативы, но ни одна из них в итоге не была реализована.

Алиса Харчева на конкурсе "Мисс Россия"

В 2015 году Алиса получила элитную квартиру в Москве от Григория Баевского — человека, связанного с другом Путина Аркадием Ротенбергом. Примерно год спустя их отношения с Путиным закончились, а "Наши" окончательно выбыли из доверия руководства страны.

Алиса Харчева получила элитную квартиру в Москве

Интимные отношения с президентом России оказали влияние и на отца Алисы, который был хоккеистом московского "Динамо", а после завершения карьеры попал на работу к Владимиру Табаку. Именно этот человек придумал идею эротического календаря для подарка Путину, заприметил среди студенток Алису и близко общался с руководством "нашистов". Со временем Табак смог продвинуться в Кремле и работал в избирательном штабе Путина.

Владимир Табак

