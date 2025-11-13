Изменял Кабаевой с несовершеннолетней? Как выглядит "тайная" любовница Путина (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Путин увидел девушку на фотографии календаря
Президент России Владимир Путин, за спиной российской фигуристки Алины Кабаевой, крутил роман с несовершеннолетней девушкой Алисой Харчевой. Вскоре молодая любовница оказалась в окружении приближенных к власти людей и получила в Москве элитную квартиру.
Что известно:
- У Владимира Путина была несовершеннолетняя любовница Алина Харчева, которую он увидел на фотографии в календаре
- Девушка часто приезжала к Путину, за что обзавелась элитной недвижимостью и помогла в карьере своему отцу
Об этом говорится в исследовании "Проекта" под названием "Отцы и деды". Стали известны интересные факты о молодой любовнице российского диктатора.
Что известно о несовершеннолетней любовнице Путина
В 2005 году в России процветало молодежное движение "Наши", созданное в поддержку Владимира Путина и его политического курса. Участники организации всячески старались угодить ему при каждом удобном случае.
Именно руководство "нашистов" подготовило для Путина на 58-летие необычный подарок — календарь с фотографиями девушек в эротическом белье. Среди моделей были девять студенток журфака МГУ, две выпускницы и одна 17-летняя абитуриентка, которой в тот год не удалось поступить — Алиса Харчева.
Этот подарок пришелся имениннику по душе, и на страницах журнала Путин сразу же приметил несовершеннолетнюю Алису. Через некоторое время девушке позвонили и пригласили на встречу в загородную резиденцию премьера в Ново-Огарево.
С того момента визиты Алисы к Путину стали регулярными. Они совпадали с отъездами из резиденции Алины Кабаевой, которая уже считалась его основной любовницей, а формальная жена Людмила к тому времени уже не жила с премьером.
Роман Путина с несовершеннолетней девушкой тщательно скрывался, однако сама Алиса появлялась на публике и даже участвовала в конкурсе "Мисс Россия", где благодаря поддержке "нашистов" попала в финал.
Более того, перед каждой новой поездкой к Путину "нашисты" просили Алису передать премьеру различные просьбы и инициативы, но ни одна из них в итоге не была реализована.
В 2015 году Алиса получила элитную квартиру в Москве от Григория Баевского — человека, связанного с другом Путина Аркадием Ротенбергом. Примерно год спустя их отношения с Путиным закончились, а "Наши" окончательно выбыли из доверия руководства страны.
Интимные отношения с президентом России оказали влияние и на отца Алисы, который был хоккеистом московского "Динамо", а после завершения карьеры попал на работу к Владимиру Табаку. Именно этот человек придумал идею эротического календаря для подарка Путину, заприметил среди студенток Алису и близко общался с руководством "нашистов". Со временем Табак смог продвинуться в Кремле и работал в избирательном штабе Путина.
"Телеграф" писал ранее, почему у Кабаевой перекошен рот. Какую пластику она делала?