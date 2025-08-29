Добре слово і пістолет. Загородній назвав важелі впливу України на Орбана

Орбан – досвідчений політик і відчуває "червоні" лінії

Угорський прем’єр Віктор Орбан гостро критикує і навіть погрожує Києву, але а знає, коли треба зупинитися. Будапешт оскаржує в суді рішення Ради ЄС, прийняте в травні 2024, що дозволило фінансувати військову допомогу Україні за рахунок оподаткування прибутків від заморожених активів РФ, але нам не потрібно непокоїтися з цього приводу.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, чи зміг президент США Дональд Трамп переконати Орбана змінити свою риторику та позицію і не блокувати вступ України до ЄС, прибрати заборону на допомогу Києву від Європи.

Він нагадав історію, коли ухвалювали рішення про початок перемовин Євросоюзу з Україною і багато сперечалися з цього приводу.

— Орбан дуже хитруватий політик. Відчуває, де не треба переходити "червоні" лінії, як би ми до нього не ставились. Він, наприклад, сказав: "Я не голосував, у той час мене не було на місці". Каву пішов пити, в туалет відлучився чи щось інше. Це вже сталий вираз — "кава по-угорськи". Але треба дивитися на дії. Якщо все риторикою і обмежиться, значить, результативно поговорили. Якщо ні (і блокування триватиме. — Ред.), то поговорили нерезультативно, — каже політолог.

На його думку, Орбан — досвідчений політик. Тому, узявши гроші росіян, буде діяти навіть всупереч проханням Трампа або половинчасто. І хоча у другорядних питаннях може поступитися, в основних — замовлятиме музику.

— Європейці знайшли юридичну формулу, яка дозволяє ігнорувати думку деяких членів за порушення якихось вимог. Тому я підозрюю, що юридичне рішення (про фінансування військової допомоги Україні за рахунок заморожених активів РФ. — Ред.) було оформлено правильно, — вважає політичний експерт.

Тому можна позиватися, вибачте, хоч до ус*рачки. Питання в тому, що і коли ти доб'єшся. Може, 10 років будеш судитися і коли навіть теоретично буде рішення, не факт, що воно буде актуальним на той час, — припустив керуючий партнер НАГ.

Він закликав спокійно до ставився до критики Угорщини на адресу України, шукати важелі тиску на Будапешт і продовжувати завдавати ударів по нафтопроводу "Дружба", прокладеному на території Росії, яким Угорщина отриму чорне "золото".

— Так що Україна вже розмовляє з Угорщиною добрим словом і пістолетом. Так можна досягнути більше, аніж добрим словом. [А угорці] нехай далі собі судяться. Багато чого може відбутися і без них. Тарас Загородній

