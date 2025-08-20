Росія будує "стіну дронів" на фронті: яка небезпека для України

Росія запозичила стратегію використання дронів-перехоплювачів в України

Росія будує на фронті стіну з дронів-перехоплювачів. Військові б’ють на сполох і кажуть, що це може призвести до масштабних наслідків.

"Телеграф" розібрався в тому, що робить ворог і наскільки проблема серйозна.

Росія будує стіну з дронів

Серафим Гордієнко

Військовослужбовець 14 ОПБпАК Збройних сил України Серафим Гордієнко на своїй сторінці у Facebook поскаржився на серйозну проблему, яка, за його словами, зараз утворюється на фронті. Він заявляє, що противник прямо зараз розгортає ешелоновану лінію FPV-перехоплювачів, створюючи так звані "кілзони", що часом доходять до 15-20 км вглиб.

Ми осліпнемо?

"Всі розвідувальні борти, які намагаються літати там вдень, з великою ймовірністю збиваються. Поки що системно не збивають вночі, але це питання часу. Підніматися вище (на 4000, 5000 метрів) теж не дає результату, ворог навчився збивати і там. Вести "секторну розвідку" на більшості напрямків поки що неможливо", – розповів він.

За словами Гордієнка, на фронті є місця, де в денний час вже ніхто навіть не намагається піднімати крила в небо, розуміючи, що їх збиватимуть.

"У цих місцях створюється вакуум для маневрів противника", — каже військовий.

Гордієнко вважає, що якщо так піде і далі, то в найближчі місяці аеророзвідка як вид системної діяльності нібито може припинити існування.

Ворога потрібно знати в обличчя

Військовий уточнює, що дана проблема — системний результат роботи російського центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон" та їх мобільних вогневих груп.

"Рубікон" — російський центр перспективних безпілотних технологій. Він створений в Міноборони Росії за вказівкою глави російського військового відомства Андрія Білоусова. Вся інформація про нього засекречена, а про існування центру стало відомо тільки в жовтні 2024 року.

Центр перспективних безпілотних технологій Рубікон

Центр займається розробкою і тестуванням перспективних БПЛА, а ще формує колектив операторів, які воюють проти України. За даними ISW, Росія використовує "Рубікон" для поліпшення можливостей використання БПЛА на всьому театрі бойових дій.

Наприклад, аналітики пишуть, що, за словами військовослужбовців ЗСУ на Костянтинівському напрямку, прибуття операторів безпілотників "Рубікон" стало "поворотним моментом" у розвитку тактичних можливостей Росії у сфері БПЛА. РФ передислокувала підрозділи "Рубікон" у район Костянтинівки навесні 2025 року. Це дозволило загарбникам значно ускладнити українську логістику в цьому районі.

Самі росіяни стверджують, що фахівці "Рубікон" присутні у всіх російських угрупованнях військ.

Якщо підсумувати, то "Рубікон" є елітним підрозділом російських дронщиків, які можуть створювати проблеми на фронті. Однак, як підкреслював командир батальйону дронів з "Азова" з позивним "Будь": "Вони вмирають так само, як і всі інші росіяни. Думати, що вони найкращі супервоїни з їх підрозділів БПЛА — не варто".

Б'ють нашою тактикою й перспективи — туманні

"Розвідка оперативно-тактичного рівня поступово тане і вимагає проривного революційного контр-рішення. Якщо його не буде, то разом зі збільшенням масованості застосування Рубікона на напрямках і традиційно поганою осінньою погодою аеророзвідка припинить свою регулярність…

Рішення поки що немає. І знайти це рішення — завдання номер один для компаній-виробників і для багатьох військових R&D центрів. Якщо рішення не буде знайдено, в майбутній весняній кампанії нам буде дуже складно. Час для гігантських дорогих розвідувальних бортів за величезні гроші безапеляційно минув", — вважає Гордієнко.

Військовий також нагадує, що тактику дронів-перехоплювачів росіяни підгледіли в Україні.

"Знайти протидію цьому теж доведеться нам. Тому що дронів на всіх не вистачить", — каже він.

