Розбагатіла на війні з Україною у 10 разів: що відомо про ймовірну коханку пропагандиста Соловйова

Соловйов подорожував з коханкою у країни НАТО

Російський пропагандист Володимир Соловйов перебуває у шлюбі з Ельгою Сепп, з якою виховує п'ятьох дітей. Однак у мережі з'явилась інформація, що прибічник путінського режиму таємно зустрічається з коханкою.

Російські ЗМІ пишуть, що коханкою Соловйова є баскетболістка Світлана Абросімова. Вона є заслуженим майстром спорту Росії. Спортсменка була членом олімпійської збірної Росії у 2000 та 2008 роках. У 2013 році Абросімова балотувалася на пост президента Федерації баскетболу Росії. Через 2 роки вона стала генеральним директором Міжнародної студентської баскетбольної ліги. У 2017-2019 роках Абросімова була генеральним менеджером жіночої збірної Росії.

Баскетболістка Світлана Абросімова, фото з мережі

Завдяки роману з Соловйовим жінці вдалося працевлаштуватися у компанію M-Production. Вона займається виробництвом ток-шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим" та проєктами для телеканалу "Соловйов Live". Абросімова отримує зарплатню у розмірі від 50 до 100 тисяч рублів у місяць.

Судячи з даних податкової, Абросімова працює лише у M-Production. Протягом останніх 3 років її банківський внесок зріс у 10 разів. У 2021 році її депозитний рахунок у СберБанку налічував 8 мільйонів рублів, а у 2024-му — 86 мільйонів рублів. Це відбулося під час повномасштабної війни Росії проти України.

Абросімова розбагатіла під час повномасштабної війни, фото з мережі

З витоку бази прикордонної служби ФСБ стало відомо, що Абросімова та Соловйов разом відвідували країни НАТО. Зокрема, у 2021 році баскетболістка і прибічник Кремля літали до Риму на літаку "Аерофлот". Згодом вони відпочивали у грецькому місті Салоніки. Також пара їздить потягами територією Росії.

Абросімова і Солойвов, фото з мережі

Повідомляється, що Соловйов та Абросімова мають двох спільних доньок — Маргариту і Марію. За даними розслідування, дітей спортсменка народила у 2017 році у США. Їхнє по батькові – Володимирівни, що походить від імені пропагандиста. Діти мають американське громадянство. Подейкують, що в ідеолога Кремля є щонайменше 8 нащадків від різних шлюбів.

Діти Абросімової і Солойвова, фото з мережі

Знайомий Соловйова розповідав, що пропагандист давно не живе з офіційною дружиною Ельгою Сепп. У білінгах Соловйова за період з 2018 по 2024 роки немає дзвінків до дружини. Водночас пропагандист телефонує своїм дітям, родичам, колегам і Абросімовій.

Абросімову віднесли до списку розпалювачів війни, фото з мережі

Цікаво, що Антикорупційний фонд вніс Абросімову до переліку корупціонерів та розпалювачів війни. Причина — вона є "бенефіціаром корупційних схем російського пропагандиста та розпалювача війни Володимира Соловйова". У 2025 році спортсменку внесли до санкційного списку Канади через підтримку війни або отримання вигоди від неї.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про нерухомість Соловйова в Італії. Він має розкішні вілли на озері Комо.