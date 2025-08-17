У шлюбі Соловйов був тричі і є батьком восьми нащадків, а також є інформація про позашлюбних дітей

Головний рупор Кремля Володимир Соловйов, який кричить про "загниваючий Захід" у своїх передачах, — батько восьми дітей, один із яких навчався у Лондоні, а інша народилася у США. Одружений пропагандист був тричі, і саме вони й народили нащадків путіністу. Однак ще є інформація про його позашлюбних доньок-близнючок.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дітей Соловйова. Усім їм він забезпечив розкішне життя.

Що відомо про дітей Соловйова

Одружений пропагандист був тричі. Його перша дружина Ольга народила йому двох дітей — доньку Поліну (1986 р.н.) і сина Олександра (1988 р.н.). Поліна пішла стопами батька — зараз вона телеканалу "Москва 24" і мати двох дітей. Олександр став режисером кліпів. З 18 років він навчався у Лондоні — місті, яке його батько закликав бомбардувати. В РФ він займається зніманнями рекламних роликів.

Старший син Соловйова Олександр

Від другого шлюбу рупор Кремля має одну дитину — доньку Катерину, яка народилася у 1991 році у США. Вона мешкає у Росії і працює там акторкою. Дівчина, на відміну від свого батька, засуджує війну в Україні і публічно виражає антивоєнні погляди. Катерина, що не властиво для жителів РФ, веде феміністські проєкти. Зокрема, поставила драму "28 днів" про жіночий досвід.

Катерина Соловйова

Третій шлюб з Гельгою (Ельгою) Сепп, донькою сатирика Віктора Коклюшкіна, приніс Соловйову п’ятеро дітей — Даниїла (2001 р.н.), Софію-Бетіну (2003 р.н.), Емму-Естер (2006 р.н.), Володимира (2010 р.н.) та Івана (2012 р.н.). Найстарший із цієї п’ятірки став моделлю — якось він позував із макіяжем та чорним манікюром для журналу. Росіяни, звісно ж, у Twitter жартували з нього.

Данило Соловйов працює моделлю

Судячи з усього, на "ЕсВео" Данило не поспішає, хоча його батько закликав відправляти на фронт солдатів-строковиків. Син противника ЛГБТК+ спільноти виявився геєм. Якось Данила зловили на оргії в одному з гей-клубів Лондона. А згодом стало відомо, що він таємно уклав шлюб на Багамах із сином члена Радфеду РФ Олени Мізуліної. Про решту дітей підстилки Путіна нічого не відомо.

Син Соловйова зі своїм чоловіком

Як повідомляє Вікіпедія, за даними Фонду боротьби з корупцією, Соловойов є батьком доньок-близнючок російської баскетболістки Світлани Абросимової. Марія та Маргарита народилися у 2017 році. Тоді пропагандист перебував у третьому шлюбі. Однак ці дані не підтверджені офіційно.

