В России началась "бусификация"? Что там может происходить на самом деле

Маловероятно, что в РФ пойдут на масштабную мобилизацию до выборов в парламент, которые запланированы на конец сентября этого года

Российские СМИ сообщают, что в Пензе и области якобы началась принудительная мобилизация. Ситуацию "Телеграфу" прокомментировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Что происходит в России

По данным росСМИ, полиция и военные в Пензенской области якобы расставили блокпосты, забирают мужчин и везут их в военкомат. Сообщается, что к ним применяют угрозы и физическую силу. Заканчивается все "добровольным подписанием контракта", рассказал на своей Facebook-странице военный аэроразведчик и блогер Александр Карпюк (Serg Marco). Он предполагает, что в РФ начался процесс открытой принудительной мобилизации.

По словам местных, мужчины боятся выйти из дому. О массовых облавах сообщают не только в Пензе, но и в Каменке и других населенных пунктах области.

Действительно ли в России началась "бусификация"

Александр Коваленко в комментарии "Телеграфу" отметил, что пока нет объяснения, что происходит в России. Не исключено, что это какая-то контртеррористическая операция, говорит он.

"Объяснения происходящего мы не имеем. Это впервые такое происходит. И если говорим о принудительной мобилизации, то более вероятно, она будет происходить в России именно в репрессивном формате уже после [парламентских] выборов. Начинать ее заранее в отдельно взятой области, отдельно взятом городе [нет смысла].

Александр Коваленко. Фото: Facebook

Локации ситуативны, это не носит массовый характер. Это может быть какая-то контртеррористическая операция, а не то, что хочется некоторым выдавать как хайп в социальных сетях», – пояснил Коваленко.

В то же время, по его словам, в РФ создают условия для принудительной мобилизации, отправляют мобилизационные предписания, формируют базы данных по мобилизованным, где они фактически живут, а не где прописаны. Цель состоит в том, чтобы потом их можно было быстро найти и насильно мобилизовать.

Может ли это угрожать кремлевскому режиму

По оценке Коваленко, этот "переполох" в Пензе и области не может угрожать российским властям. Россияне не способны на протест, уверен он.

"Россияне — это беспозвоночные аморфные субстанции, которые на сегодняшний день не способны на какой-то протест или бунт, ничего подобного", — отметил Коваленко.

Есть ли угроза для Украины

"А вот если мы говорим об угрозе Украине, то подчеркиваю: по состоянию на данный момент всеобщей мобилизации, принудительной мобилизации, репрессивной мобилизации по регионам Российской Федерации не наблюдается", — подчеркнул он.

Военно-политический обозреватель добавил, что если бы в России началась масштабная принудительная мобилизация, об этом сообщали бы компетентные органы: Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины или Служба внешней разведки Украины. Происходящее сейчас может угрожать Украине только затягиванием войны.

"Они мобилизацией не смогут решить те системные проблемы, которые у них возникли по состоянию на сегодняшний день. Проблем большое количество и они не решаются только человеческим ресурсом. Потому что Украина в вопросах создания новых тактических элементов на поле боя, а также в технологическом решении имеет доминирующую позицию".

Россияне могут воевать и сейчас только количеством, они это демонстрируют все больше и масштабнее. То есть для них количество – это единственный путь. Но количество – это не качество. Количество им может позволить затянуть войну», – пояснил Коваленко.

Для чего Россиянам нужна всеобщая мобилизация

По оценке Коваленко, она может потребоваться Кремлю, чтобы растянуть войну на весь 2027 год. И именно это основная угроза массовой мобилизации в РФ.

"Обеспечить 2027-й год достаточным человеческим ресурсом, чтобы боевые действия продолжались примерно в том же формате и той интенсивности, которую мы имеем сейчас. Без прорыва, обвала обороны и так далее, чтобы хотя бы сдерживать позиции. Затягивание войны — вот чем это может нам угрожать", — резюмировал обозреватель.

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