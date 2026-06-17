У Росії затримали "недоторканого" друга Путіна: він фігурант гучної справи

Російські силовики раптово взялися за наближеного до глави Кремля бізнесмена

У середу, 17 червня, у Санкт-Петербурзі затримали Іллю Трабера, відомого бізнесмена з оточення президента Росії Володимира Путіна. Довгі роки він вважався недоторканним у РФ.

Що потрібно знати

ФСБ та Слідчий комітет зайнялися Трабером

Ілля — наближений до Путіна бізнесмен із кримінальними зв’язками

Затримання Трабера пов’язане із резонансним вбивством

Про це повідомляє "Фонтанка". За інформацією джерела, приводом для затримання Трабера стало замовне вбивство депутата Олександра Петрова, батька першого російського гонщика Формули-1 Віталія Петрова. У цій же справі також затримано бізнес-партнера Трабера Володимира Даниленка.

24 жовтня 2020 року снайпер одним пострілом убив Олександра Петрова у його котеджі. Російські правоохоронці тоді не знайшли ні знаряддя вбивства, ні підозрюваних. Петрова тоді називали неофіційним "господарем Виборга". Він був співвласником Виборзького суднобудівного заводу та володів Виборзькою паливною компанією.

Віталій та Олександр Петрови/Фото: expert.ru

Трабер (відомий під прізвиськом "Антиквар") — один із найвпливовіших і непублічних бізнесменів Санкт-Петербурга та Ленінградської області, чий бізнес орієнтувався на портові потужності, логістику та паливний сектор у регіоні. За інформацією ЗМІ, був пов’язаний із кримінальною спільнотою і був людиною з найближчого оточення Путіна.

За даними "Нової газети", у 90-х віцемер Петербурга Путін допомагав Траберу у приватизації петербурзького морського порту, за який йшла запекла боротьба між кількома злочинними угрупованнями.

Нагадаємо, паливна криза охоплює дедалі більшу кількість регіонів Росії. Обмеження на продаж бензину було запроваджено у Санкт-Петербурзі та інших великих російських містах. Крім того, лише наростають проблеми з бензином в окупованому Криму.