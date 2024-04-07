"Їхали до Києва за мільйоном рублів": у Росії показали нове відео "допиту" бойовиків із "Крокуса"

У відео дуже не вистачає "візитки Яроша"

Російські ЗМІ оприлюднили новий сюжет із приводу теракту у ТЦ "Крокус" у Підмосков’ї. У ньому щосили намагалися прив’язати до цього Україну.

Сюжет вийшов у ефірі найбільших російських пропагандистських каналів. На нових кадрах усі бойовики активно розповідають, як їхали до Києва за винагородою в один мільйон карбованців.

За їхніми словами, на боці України на них чекав якийсь Сайфулло, який мав би перевести їх через кордон. Це, втім, не дуже стикується із заявами Олександра Лукашенка, який навіть дав пресконференцію, де розповів, що зловмисники хотіли потрапити до Білорусі.

Пропагандисти стверджують, що терористи нібито до останнього отримували вказівки від "київського куратора", який навіть переказав їм гроші на підготовку атаки на ТЦ. Цей куратор нібито розповів, що українські військові провели розмінування двох коридорів у Сумській області, щоб дозволити бойовикам проникнути в країну.

Проте росіяни не спромоглися пояснити, як саме бойовики мали пройти через патрулі російських військових, які стоять на кордоні із Сумською областю.

Щоб додати картині ще більшу абсурдність, у сюжеті також показали, що у смартфонах затриманих нібито знайшли фотографії з українськими прапорами, символікою та наслідками російських атак по українських житлових будинках.

Чи має сюжет якусь цінність після того, як самі ж росіяни поширили фото та відео тортур затриманих, залишається відкритим.

Нагадаємо, 22 березня 2024 року у "Крокус Сіті Холлі" у Підмосков’ї озброєні люди відкрили стрілянину по відвідувачах. Через деякий час після цього концертний зал спалахнув. Деякі з очевидців також повідомляли про вибух.

Незабаром ФСБ РФ заявило про затримання стрільців у Брянській області. За останніми даними, внаслідок теракту загинуло 144 особи, ще близько 500 постраждали. Відповідальність за теракт на себе, як пишуть ЗМІ, взяло терористичне угруповання ІДІЛ.