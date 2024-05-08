Путінське "НАТО" тріщить по швах: Вірменія не фінансуватиме ОДКБ

У країні звинувачують ОДКБ у бездіяльності

Вірменія зробила ще один крок до виходу з Організації договору колективної безпеки (ОДКБ), яка є російським аналогом НАТО. Наразі Єреван відмовився від фінансування діяльності організації.

Як повідомляє Factor.am, про це повідомила прессекретар МЗС країни Ані Бадалян. За її словами, йдеться про утримання від приєднання до рішення "Про бюджет ОДКБ на 2024 рік".

За її словами, це фактично призупинить участь Єревана у фінансуванні ОДКБ.

"При цьому Єреван не заперечуватиме ухваленню цього рішення в обмеженому форматі", — зазначила Бадалян.

Зазначається, що помічник російського диктатора Юрій Ушаков також заявляв, що Вірменія має намір утриматися від фінансування ОДКБ, хоча поки що не покинула складу організації. Єреван не бере участі у спільних заходах на кшталт військових навчань

Нагадаємо, прем’єр Вірменії Нікол Пашинян раніше неодноразово звинувачував організацію та Росію в тому, що ті говорили, ніби територія Вірменії є "червоною лінією" для всього союзу, проте не виявляли жодної активності під час бойових дій у Карабаху, під час яких Азербайджан узяв під контроль деякі населені пункти країни.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Пашинян сказав, що Вірменія не є союзником Росії у війні проти України. Єреван посилено створює враження переорієнтації на Захід, але водночас важливо зазначити, що всі два роки війни між РФ та Україною він є одним із головних логістичних хабів Кремля для обходу санкцій.