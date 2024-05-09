Імперія скукожується: Путін і Пашинян дійшли гучної угоди

Вірменія продовжує дистанціюватися від Росії

Президент Росії Володимир Путін та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян домовилися про виведення російських військових з території Вірменії після того, як їх вигнали з аеропорту в Єревані. Однак частина військових все ж таки залишиться в окремому районі.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, а також керівник панівної вірменської парламентської фракції "Громадянський договір" Айк Конджорян, повідомляє Аysor.am.

"Розміщені в період 44-денної війни та після неї російські прикордонні та військові пункти в Тавуській, Сюнікській, Вайоцдзорській, Гегаркунікській, Араратській областях Вірменії припинять свою діяльність", — сказав Конджорян.

Також ухвалено рішення про те, що прикордонники Росії припинять свою діяльність на території єреванського міжнародного аеропорту "Звартноц". При цьому Пєсков зазначив, що на прохання вірменської сторони російські прикордонники залишаться на кордоні з Іраном та Туреччиною. Рішення було затверджено на "вищому рівні", сказав Айк Конджорян.

"Справді, у зв’язку з тим, що умови змінилися <…> Пашинян та Путін узгодили це питання", — зазначив Дмитро Пєсков.

Напередодні, 8 травня, у Москві відбулася зустріч Путіна та Пашиняна. Ймовірно, саме на ній лідери двох країн узгодили це рішення. А незадовго до зустрічі, 20 квітня, Нікол Пашинян публічно заявив, що не виключає виведення російських військових із прикордонних з Азербайджаном територій.

Нагадаємо, що російські війська зайшли на територію Вірменії у 2020 році, коли восени сталася друга війна у Нагірному Карабаху. На території країни було розгорнуто опорні пункти 102-ї російської військової бази. Чисельність так званого "миротворчого контингенту РФ" склала 1960 військових, 90 БТР, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, чотири вертольоти Мі-8 та стільки ж Мі-24.

Росіяни негативно відреагували на те, що Вірменія попросила залишити територію країни путінських солдатів. У властивому їм стилі вони почали погрожувати й говорити, що народ Вірменії потрібно "віддати на роздертя" туркам і азербайджанцям.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Вірменія відхрестилася від Росії, заявивши, що не є союзником країни-агресора у війні проти України.