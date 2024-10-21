В России известного режиссера осудили на 8 лет. Чем он "провинился" перед Кремлем и как отреагировал

Суд в Москве вынес заочный приговор режиссеру по делу о военных "фейках"

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил режиссера и продюсера Александра Роднянского к восьми с половиной годам лишения свободы с пребыванием в колонии по делу о якобы "распространении фейков по мотивами ненависти" в отношении российской армии.

Об этом сообщила "Медиазона". Поводом для вынесения приговора стали публикации Роднянского в социальных сетях Инстаграм и Телеграм в период с 2022 по 2024 годы. В частности, он осуждал российские удары по родильному дому в Мариуполе, обстрелы российскими войсками мирных кварталов таких городов, как Киев, Днепр, Запорожье и так далее.

Адвокат Роднянского Ирина Никулина призвала суд оправдать своего подзащитного. Она отметила, что ее подзащитного никто не поставил в известность об уголовном деле. Сам Роднянский призвал адвоката не предоставлять в суде материалы о том, "какой он хороший человек", поскольку не считает это правильным методом защиты.

Также Роднянский отреагировал на решение суда. На своей странице в Telegram он написал, что война России против Украины является захватнической и подлой, а поэтому не признает решение российского суда над собой.

Кто такой Александр Роднянский

Александр Роднянский — известный советский, российский и украинский кинорежиссер и продюсер. Родился в 1961 году в Киеве, окончил факультет кинорежиссуры Киевского национального университета имени Карпенко-Карого. Карьеру начал на студии "Киевнаучфильм".

Был основателем, генеральным директором и генеральным продюсером украинского телеканала "1+1" в середине — конце 1990-х годов. С начала 2000-х годов был генеральным директором российских телеканалов "СТС" и "Домашний".

Снял фильмы "Миссия Рауля Валленберга", "Марш живых", "Прощай, СССР", "Двойной агент". Был продюсером таких фильмов и телесериалов, как "9 рота", "Моя прекрасная няня", "Восток-Запад", "День рождения Буржуя", "Левиафан", "Обитаемый остров", "Сталинград", "Бедная Настя", "Питер FM", "Жара", "Водитель для Веры", "Папины дочки", "Белая гвардия" и так далее.

После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году уехал из России и осудил войну. Осенью того же года его признали в России "иностранным агентом", а в 2023 году тот же Басманный суд заочно арестовал Роднянского.

Его сын, Александр Роднянский-младший, с 2019 года является главным советником президента Украины Владимира Зеленского по экономике. У Роднянского-старшего есть внучка, которая родилась в браке его сына с российской актрисой Яниной Студилиной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России в России приговорили украинку Ирину Навальную. Женщину обвинили в якобы подготовке "теракта в Мариуполе".