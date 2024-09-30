Білорусь раптово розпочала перевірку своїх збройних сил: що відбувається

У ході перевірки передбачається залучення авіації

У Білорусі розпочалася раптова перевірка готовності з’єднань та частин збройних сил. У ній візьме участь особовий склад, війська ППО, техніка та авіація.

Масштабна перевірка проходитиме у Гомельській та Брестській областях. Про це повідомляється у Телеграм-каналі Міноборони РБ.

Повідомляється, що в ході цих заходів заплановано пересування військової техніки та особового складу дорогами загального користування у Брестській та Гомельській областях.

"На першому етапі буде відпрацьовано питання оперативного заняття призначених районів, підготовки їх в інженерному відношенні, організації охорони та оборони, заступання на бойове чергування", — йдеться у повідомленні.

Після проведення першого етапу військовим частинам та підрозділам належить виконати навчально-бойові завдання.

У перевірці будуть задіяні військові частини та підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, ВПС та військ ППО.

"У цей період можливий рух бойової техніки дорогами загального користування", — повідомили в Міноборони РБ.

Нагадаємо, 24 вересня з’явилася інформація про те, що нешвидкісна повітряна ціль перетнула державний кордон України і долетіла до "стику" Київської та Житомирської областей. Повідомлялося, що це міг бути навчально-бойовий літак Як-130 ВПС Білорусі.

Однак у повітряних силах ЗСУ цю інформацію офіційно спростували. Там зазначили, що Білорусь не порушувала повітряного простору України.

До цього Лукашенко зробив низку гучних заяв щодо війни в Україні та ситуації безпеки навколо Білорусі. Зокрема, він пригрозив, що білорусько-український кордон ЗСУ зможуть пройти лише з величезними втратами, бо він, нібито, замінований як ніколи. Висловився він і з приводу ядерної зброї — ніби Росію штовхають до її застосування.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко знову зробив гучну заяву. На цей раз він попередив увесь світ про наслідки нападу на його країну. За словами Лукашенка, будь-який напад на Білорусь призведе до початку Третьої світової війни.