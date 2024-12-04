"Не влазимо в їхні справи": Пашинян заявив про вихід Вірменії з ОДКБ

Точка неповернення Вірменії в ОДКБ вже пройдено, сказав політик

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не братиме повноцінної участі в роботі Організації договору про колективну безпеку.

Про це повідомив Armenpress. За словами Пашиняна, Єреван більше не бере участі у розробці документів, в обговореннях, не виступає із пропозиціями та не реагує на пропозиції в рамках ОДКБ.

Водночас Вірменія не накладає вето на жодний документ ОДКБ, оскільки країна бачить себе поза цією організацією.

"Нехай вони вирішують, що хочуть, ми не влазимо в їхні справи, не говоримо, що маємо право на вето — і то суто виходячи з поваги до наших колег", — заявив Пашинян. Він додав, що повернення Вірменії до ОДКБ стає все більш важким, якщо не сказати неможливим і зазначив, що "точку неповернення" у відносинах Єревана з підконтрольною Росією організацією пройдено.

Нагадаємо, Нікол Пашинян назвав причину, з якої Вірменія вирішила дистанціюватися від ОДКБ. допомогли Вірменії під час недавньої війни з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

За словами Пашиняна, ОДКБ і Росія неодноразово заявляли, що територія Вірменії є "червоною лінією" для всього союзу, проте під час останніх подій ОДКБ жодної активності не проявляла.

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