Путіна чекав "український сюрприз" у Казахстані (відео)

Прапор України з’явився на будівлі "Астана Опера" та в інших місцях

Глава РФ Володимир Путін у середу, 27 листопада, прибув до Казахстану. Проте, там його зустріли українськими прапорами.

Відповідне відео було оприлюднено в telegram-каналі Nexta. Зазначається, що прапор помітили на будівлі "Астана Опера", яка розташована за кілька кварталів від президентського палацу.

При цьому користувачі мережі стверджують, що українські прапори бачили і в інших місцях.

На тлі цього в казахських ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що прапор на екранах з’явився через атаку хакерів, проте місцева влада інформацію поки не коментує.

Користувачі мережі, своєю чергою, пожартували, що насправді це національні кольори Казахстану, а Путіну необхідно до цього звикати. Деякі з них зазначили, що багато казахів чули заяви російських чиновників про те, що "Казахстан буде наступним", а тому має дуже проукраїнську позицію.

З початку російського вторгнення офіційний Казахстан дотримується підкреслено нейтральної позиції.

Казахстан також є частиною ОДКБ – російського аналога НАТО. Крім того, росіяни вже запроваджували туди війська для придушення протестів у січні 2022 року, що місцеві опозиціонери назвали окупацією.

Як повідомлялося раніше, у вересні президент Казахстану Касим-Жомрат Токаєв підтримав бразильсько-китайський "мирний план" щодо завершення російської війни в Україні. Цей план раніше критикував український президент Володимир Зеленський.